Doğa Koleji Türkiye Genelinde Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Doğa Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlediği buluşmalarla kutlayarak öğretmenlere özel bir gün yaşattı.

Doğa Koleji, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği buluşmalarla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde düzenlenen buluşmalarda, öğretmenler müzik, sohbet ve çeşitli programlarla keyifli vakit geçirdi.

Kutlamalar öğretmenlerin özel günü birlikte deneyimlemesine imkan sundu. Doğa Koleji Öğretmenler Günü kutlamaları, geniş katılımı, enerjisi ve oluşturduğu ortak atmosferle dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğretmenimizle aynı anda buluşmak bizim için bir mutluluk. Çocuklarımızın yaşamına değer katan tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
