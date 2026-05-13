19. t-MBA Zirvesi "Yapay Zeka Çağında Liderlik, Etki ve Sorumluluk" temasıyla gerçekleştirildi

Doğa Koleji, "Yapay Zeka Çağında Liderlik, Etki ve Sorumluluk" temasıyla 19. t-MBA Zirvesi düzenledi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen zirveye, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Doğa Koleji lise öğrencileri katıldı.

Her yıl yenilenen bir temayla alanında uzman konuşmacılar, sektör liderleri, akademisyenler ve girişimciler, zirvede kendi başarı hikayelerini genç nesillere aktardı.

Zirveye, Doğa Koleji üst yönetiminin yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Bulutistan ve SabancıDx Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Fırat katıldı.

Zirvede ayrıca öğrenciler tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Fikirleri Proje Yarışması'nın final projeleri değerlendirildi. Değerlendirme jüri üyeleri arasında İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Buğra Özen, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Bilim Başkanı Prof. Dr. Refika Bakoğlu ve "Rektör ve İş İnsanı Ortak Platformu" (RİOP) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çelik yer aldı.

Yapay zeka, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı projeler, gençlerin sunumları, girişimcilik vizyonları ve çözüm üretme yetkinlikleri jüri üyelerinden ve konuklardan tam not aldı.

Doğa Koleji Ankara Eryaman Yerleşkesi öğrencilerinin "VETRA" projesi jüri üyeleri tarafından birinciliğe layık görülürken, Doğa Koleji Ankara Çayyolu Yerleşkesi "Bee Away" projesi ikinci, Doğa Koleji Beykent Yerleşkesi'ni temsil eden "BIOBOX" adlı proje ise üçüncü oldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç, geleceğe yön verecek olan öğrencilerin vizyon hareketinin bir parçası olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Genç, "Bugün bu salonda sadece öğrencilerimiz yok, bugün burada fikirler, cesaret, üretim, liderlik ve en önemlisi bugün burada gelecek var. Bu büyüklük bu vizyon bir kişinin başarısı değildir. Hep birlikte ekip olmanın, takım olmanın başarısıdır. Fikir üretmekten ve soru sormaktan korkmayın. Geleceğin teknolojisine, mesleklerine ve liderliğine hazır olun." ifadelerini kullandı.

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula da sosyal medyanın gençler üzerinde etkisine, keşfetme becerilerine ve teknolojinin sanayi devriminden itibaren görülen etkilerine, doğal kaynaklara ve geleceğe dair kurgulara dikkati çekti.

Abdula, "Sizler teknolojinin hem iyi etkilerini hem de yıkıcı etkilerini göreceksiniz. Kendinize meydan okuyun. Hepsinden önemlisi merakınızı canlı tutun ve kendinize İlham veren mentörler bulun." değerlendirmesinde bulundu.

"Zengin bir müfredatla geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz"

Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç, Doğa öğrencilerinin aldıkları lise eğitimiyle gittikleri üniversitelerde fark yarattığını belirtti.

Kılanç, MEB onaylı t-MBA modellerinin olduğunu aktararak, "Dijital ekonomi, işletme becerileri, sosyal medya yönetimi, veri kaynakları yönetimi, insan kaynakları gibi çok zengin bir müfredatla geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz ise zirvenin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra öz güven, vizyon ve iletişim becerilerine önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Uz, "Öğrencilerimizin iş dünyasının ve teknolojinin önemli isimleriyle bir araya gelmesi, onların farklı bakış açıları kazanması, kendilerini keşfetmesi ve geleceğe daha güçlü hazırlanması açısından çok kıymetli. MEB onaylı t-MBA modeliyle gençlerimizi yalnızca bugüne değil geleceğin dünyasına hazırlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Doğa Koleji t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, 19 yıldır düzenledikleri t-MBA Zirvesi dolayısıyla gençlere ilham olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün gençlerin sadece bilgiye sahip olması yeterli değil; fikir üretebilen, teknolojiyi doğru okuyabilen, girişimcilik bakış açısına sahip bireyler olmaları gerekiyor. t-MBA modeliyle öğrencilerimizin problem çözme, liderlik, iletişim ve proje geliştirme becerilerini destekleyerek onları geleceğin dünyasına hazırlıyoruz."