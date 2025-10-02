Doğa Koleji, Küresel Okullar Programı'na Katıldı

Doğa Koleji, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UN SDSN) tarafından yürütülen Küresel Okullar Programı'na dahil oldu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Doğa Koleji öğrencileri, yalnızca akademik yeterlilik değil, aynı zamanda çevresel, toplumsal ve kültürel sorumluluk bilinciyle donatılarak küresel vatandaşlık perspektifiyle yetiştirilecek.

Birleşmiş Milletler destekli Küresel Okullar Programı, 89 ülkede 1300'den fazla okulun yer aldığı uluslararası bir eğitim ağı niteliği taşıyor. Program, öğrencilere sürdürülebilir kalkınma bilinci kazandırmayı, öğretmenlere küresel hedeflerin ders içeriklerine entegrasyonu konusunda destek sunmayı ve okullar arası iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar program kapsamında 950'den fazla kişi sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitim aldı. 102 bin 600'den fazla öğrenci sürdürülebilirlik temalı ders ve etkinliklere katılırken, 11 bin 600'ün üzerinde öğretmen de "Eğiticilerin Eğitimi Atölyeleri"ne iştirak etti. Ayrıca 9 bin 300'ü aşkın ders planı ve okul çapında etkinlik, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile bağlantılı şekilde hazırlandı.

Öğretmenler "Küresel Okullar Savunucusu" olacak

Program kapsamında öğretmenlere sunulan kapsamlı eğitim, materyal ve uygulama planlarıyla SKA'lar sınıf ortamına taşınıyor. Bu sayede öğrenciler, çevresel, sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle donatılarak küresel bir vizyona sahip bireyler olarak yetiştiriliyor.

Doğa Koleji öğretmenleri, Global Schools Advocate Programı aracılığıyla "Küresel Okullar Savunucusu" unvanı ve sertifikası kazanma imkanına da sahip oldu. Kurum bünyesindeki kampüslerde sürdürülebilirlik temalı ders içerikleri, projeler ve etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin küresel vatandaşlık, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk alanlarında gelişimi destekleniyor.

Doğa Koleji'nin bu programa katılımı, yalnızca öğrenciler için değil, Türkiye'nin eğitim sistemi için de küresel vizyona açılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurum, çeyrek asırlık tecrübesiyle artık Birleşmiş Milletler Küresel Okullar Programı aracılığıyla dünya standartlarında bir eğitim yaklaşımını benimsediğini ifade ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, programa katılımın yalnızca öğrencileri için değil tüm eğitim dünyası için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Topçuoğlu, "Doğa Koleji olarak sürdürülebilirliği eğitimimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu program sayesinde çocuklarımız hem doğayı koruma bilinciyle hem de küresel vatandaşlık sorumluluğuyla yetişecek. Onların gelecekte yalnızca kendi ülkelerine değil, tüm dünyaya değer katacak bireyler olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.