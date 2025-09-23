Doğa Koleji İzmir Bornova, TEKNOFEST'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü öğrencileri, TEKNOFEST'te düzenlenen "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda, sağlık teknolojileri kategorisi ortaokul seviyesinde üçüncülük elde etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, finale kalan "BioMechanics" takımı, geliştirdikleri yenilikçi sağlık teknolojisi projesiyle Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Öğrencilerin geliştirdiği "ExoShoulder", omuz sakatlıklarının tedavisinde fizyoterapistlere dijital destek sunan, yapay zeka tabanlı bir rehabilitasyon cihazı olarak öne çıkıyor. Omuz hareketlerini analiz ederek kullanıcıya özel egzersiz programları öneren cihaz, hem sporcuların hem de tedavi sürecindeki hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Altı aylık AR-GE sürecinde tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan proje, uzman doktorların onayından geçerek sağlık alanında umut vadeden teknolojiler arasında gösterildi.

Takım, 7. sınıf öğrencileri Sare Erkonak, Duru Naz Hazır, Metehan Ata Doğan, misafir öğrenci Mert Yıldız ve Kodlama & Robotik Öğretmeni Muhammed Emin Uçar danışmanlığında yarışmaya katıldı.

"Bilime, teknolojiye ve toplumsal faydaya katkı sağlayacak projeler üretmeye teşvik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BioMechanics takım kaptanı Sare Erkonak, büyükannesinin yaşadığı hareket kısıtlılığının bu projeyi geliştirme fikirlerine ilham verdiğini belirtti.

Erkonak, "Bugün Türkiye üçüncüsü olmak bizler için hem büyük bir gurur hem de tarifsiz bir mutluluk. Arkadaşlarımla birlikte hem okulumuzu hem İzmir'i en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu süreç bize bilimin gücünü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Genel Müdürü Gökhan Alpözü de bu başarının, kurumun teknoloji ve bilim odaklı eğitim vizyonunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Alpözü, TEKNOFEST gibi ulusal düzeyde takip edilen bir etkinlikte alınan bu derecenin, öğrencilerin potansiyelini ortaya koyduğunun altını çizerek, "Bu derece yalnızca bir ödül değil, ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştiğinin somut kanıtıdır. Öğrencilerimizin hayallerini teknolojiye dönüştürerek ülkemize değer katmaları, bizim için en büyük motivasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu ise TEKNOFEST'te elde edilen başarının kendileri için tarifsiz bir gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğa Koleji olarak çocuklarımıza yalnızca akademik başarıya değil, bilime, teknolojiye ve toplumsal faydaya katkı sağlayacak projeler üretmeye teşvik ediyoruz. Bu derece, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini doğru yönlendirdiğimizde neler başarabileceklerinin en somut göstergesidir."