Doğa Koleji yönetimi İnegöl'de eğitim vizyonunu paylaştı

Doğa Koleji'nin merkez yönetimi, eğitim vizyonunu ve akademik çalışmalarını paylaşmak amacıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Bursa İnegöl Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ile Eğitim Direktörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu katıldı.

Toplantıda, kurumun merkezden yönetilen eğitim modeli, kurumsal yapısı, akademik standartları ve İnegöl Kampüsü'nün çalışmaları ele alındı.

Bursa'nın ve İnegöl'ün eğitim ve üretim potansiyeline dikkat çekilen etkinlikte, Doğa Koleji'nin Bursa genelinde üç kampüsle faaliyet gösterdiği, İnegöl Kampüsü'nün ise bu yapının önemli ve güçlü bir parçası olduğu vurgulandı.

"Köklü ve sürdürülebilir bir eğitim sunuyoruz"

Açıklamada toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Genç, kurumun çeyrek asırlık eğitim birikimine sahip olduğunu belirtti.

Başarılarının bireysel hikayeler üzerinden değil, tüm kampüslerde aynı eğitim standartlarını uygulayan kurumsal bir sistem üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Genç, 40 ilde, 100'ün üzerinde kampüsle köklü ve sürdürülebilir bir eğitim sunduklarını aktardı.

Selim Genç, "Başarıyı bireysel örneklerle değil, kitlesel ve sürdürülebilir sonuçlarla okuyoruz. Çeyrek asırlık bir eğitim yapısında asıl değerli olan, bu başarıların istisna değil, sistemin doğal bir sonucu olması." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji öğrencilerinin yalnızca sınav başarılarıyla değil, Türkiye genelindeki seçkin okullara yerleşmesi, yurt dışındaki saygın üniversitelerden aldığı kabuller ve çok yönlü akademik-sosyal başarılarıyla bu yapıyı temsil ettiğini ve sahadaki karşılığını ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, bursluluk sınavına gösterilen rekor başvurunun da bu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Genç, söz konusu sınav sonuçlarının kısa sürede açıklanabilmesini Doğa Koleji'nin güçlü ve entegre dijital altyapısına bağlayarak, kurumun eğitimde olduğu kadar dijital süreçlerde de ölçeklenebilir ve güvenilir bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

"Veli dostu okul anlayışı"

Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kılanç da Doğa Kolejinin akademik başarısının yalnızca öğrenci odaklı değil, aynı zamanda veliyle güçlü, şeffaf ve sürdürülebilir bir iletişim üzerine kurulu olduğunu aktardı.

"Veli dostu okul" yaklaşımını benimsediklerini belirten Burak Kılanç, "Veliyle aynı dili konuşan, süreci birlikte yöneten bir okul anlayışımız var. Fark dersler, bireysel akademik takip ve ölçme-değerlendirme mekanizmalarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillenen bu yapı, sürdürülebilir başarının temel unsurlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Akademik kalite sahada birebir karşılık buluyor"

Eğitim Direktörü Mollaibrahimoğlu ise Doğa Koleji'nin akademik başarısının temelinde öğretmen eğitimleri ve hizmet içi gelişim programlarının yer aldığını ifade etti.

Öğretmenlerin sürekli gelişimini destekleyen bu yapı sayesinde akademik kalitenin sahada birebir karşılık bulduğunu aktaran Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "Bursa İnegöl Kampüsü'nün bu yaklaşımı, güçlü örneklerinden biri. Kampüs, akademik başarılarının yanı sıra proje ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Öğrencilerin elde ettiği Robotex Dünya Birinciliği, Doğa Koleji'nin çok yönlü eğitim anlayışının somut bir göstergesi oldu." değerlendirmesini yaptı.