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Doğa Koleji Eğitim Liderleri Vizyon Toplantısı Gerçekleşti

Doğa Koleji Eğitim Liderleri Vizyon Toplantısı Gerçekleşti
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Doğa Koleji, 2025-2026 eğitim vizyonunu detaylandırmak amacıyla 100'ü aşkın kampüs yöneticisinin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Eğitim hedefleri ve stratejilerinin ele alındığı toplantıda, kurumun globalleşme adımları da gündeme geldi.

Doğa Kolejinin her yıl düzenlenen Eğitim Liderleri Vizyon Toplantısı, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre Doğa Koleji yöneticilerinin ve 100'ü aşkın kampüsünden eğitim liderlerinin katıldığı toplantı, kurumun 2025-2026 eğitim vizyonunun detaylandırıldığı stratejik bir buluşma oldu.

Vizyon toplantısında, gelecek yıllara dair eğitim hedefleri, öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler ve Doğa Kolejinin globalleşme adımları da detaylı şekilde ele alındı. Eğitim liderleri, toplantı sonunda bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmanın önemine dikkati çekerek, Doğa Kolejinin güçlü eğitim geleneğini sürdürmek için kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Açıklamada toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, eğitimin geleceği ve Doğa Kolejinin bu süreçteki öncül rolüne değinerek, "Eğitimde başarı, yalnızca akademik değil, aynı zamanda bireylerin kişisel gelişimiyle mümkündür. Doğa Koleji olarak her öğrencimizi geleceğe, donanımlı, öz güvenli ve dünya vatandaşı olarak hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de Doğa Kolejinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine dikkati çekerek, eğitimde yenilikçi yaklaşımlarla geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini ve kampüslerinde uyguladıkları programlarla, öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Doğa Koleji Ekonomi Eğitim

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