Otoyol ve köprülerin satılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan özelleştirme gelir hedefi, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında '15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor' iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur. Doğrusu; otoyol ve köprülerin satışı hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir" denildi.

'SATIŞ İDDİALARI ASILSIZDIR'

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı belirtilerek, "Bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verilmiştir. Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır. Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir" ifadelerine yer verildi.