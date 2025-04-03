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Taşıtlara yeni vergi gündemde

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Dizel araç sahiplerinin üzerine yeni bir vergi yükü gelebilir. Avrupa Birliği, yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak ve karbon salınımı yüksek olan dizel araçların kullanımını azaltmak için dizel araçlara karşı "İklim vergisi"ni tartışıyor.

Avrupa'da karbon salınımı ve çevre kirliliğine karşı yürütülen çalışmalar otomotiv sektörüne vergi olarak yansıyabilir. Avrupa Birliği yönetimidizel motorların çevreye verdiği zararları azaltmayı hedefiyle dizel araçlara yönelik yeni bir vergi olan "İklim Vergisi" için çalışmalara başladı.

İKLİM VERGİSİNİN GEREKÇESİ

Dizel motorlar, partikül madde ve azot oksit gibi zararlı emisyonlar açısından benzinli veya alternatif yakıtlı motorlara göre daha fazla çevresel yük oluşturuyor. Karar'ın haberine göre bu nedenle, Avrupa'da çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dizel araçlara ek vergi getirilmesi planlanıyor.

YENİ VERGİ TÜRKİYE'DE DE UYGULANIR MI?

Şu an için bu vergi sadece bazı Avrupa Birliği ülkelerinde gündemde olup, Türkiye'deki dizel araç sahiplerini doğrudan etkilemiyor. Ancak, küresel çevre standartları ve Avrupa'daki uygulamalar, Türkiye'nin otomotiv ve vergilendirme politikalarını zamanla etkileyebilir. Bu nedenle, gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali bulunuyor. Avrupa'daki bu yeni vergi uygulaması, Türkiye'de olmasa bile dizel araçların ikinci el piyasasında değer kaybına neden olabilir. Gelecekte benzer bir verginin Türkiye'de de uygulanma ihtimali, dizel araç sahiplerini alternatif yakıtlı araçlara yönlendirebilir.

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Taşıtlara yeni vergi gündemde
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Sen ne diyorsun avrupa da uygulanmadan Türkiye'de uygulanmaya bile başlayabilir. Hükümet zaten nereden ne vergisi alsak diye pusuda bekliyor.

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Haber YorumlarıCihan Kandemir Cihankandemir:

Kesin uygulanır..

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

o kadat baska etkenler bar havayi kirlendiren onlara yönelemediklerinden arac sahipleri kolay lokma. Bas vergi bas cezayi milleti sömürün.

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

EEE KOYUNLAR BUNA MEEE DİYE SEVİNDİ Mİ :) AHHHH AHH GÜZEL ÜLKEYİ NE HALE GETIRDILER

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Haber Yorumlarımc4vs2cdbq:

iklim vergisi mi ulan bu bizim nasil aklimiza gelmedi simdiye kadar haftaya yeni vergimiz hayirli olsun

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