Diyarbakır Ticaret Borsası'ndan Denizbank Bölge Müdürlüğü Kararına Tepki

Diyarbakır Ticaret Borsası, Denizbank'ın Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün kapatılmasının geri alınmasını talep etti. Açıklamada, bankanın bölge tarımına sağladığı katkılar ve çiftçilerin bu hizmetten nasıl etkileneceği vurgulandı.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı, Denizbank'ın Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararının geri alınmasını istedi.

Diyarbakır Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, "2009 yılında Diyarbakır'da kurulan Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, özelde kentimizin ve genelde de bölgemizin tarımına değerli hizmetler vermiş ve bölge tarımının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu hizmetlere karşılık olarak çiftçilerimiz Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü şahsında Denizbank'a oldukça önemli teveccüh göstermiş ve bunun sonucu olarak Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım bankacılığı alanında kurulduğu, 2009 yılından itibaren daima bölge birincisi konumunda kalmıştır. Diyarbakır'da bulunan Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünün kapatılması Diyarbakır Ticaret Borsası yönetimi olarak bizleri ve binlerce çiftçi üyemizi ciddi anlamda üzmüştür. Bu kararın kentimizin ticari yaşamına vereceği zarar ve çiftçimizin kolay ve kaliteli bankacılık hizmeti alma konusunda yaşayacağı zarar nedeniyle Denizbank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararının geri alınarak Diyarbakır'a ve bölgemize kaldığı yerden hizmet vermeye devam etmesini Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetimi ve binlerce çiftçimiz adına talep ediyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
