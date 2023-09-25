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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Dubai'ye Ticari Gelişmeler İçin Yola Çıktı

Ekonomi Haberleri

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, 60 esnafla birlikte Dubai'ye ticari gelişmeler için seyahat ediyor. Başkan Mehmet Yüksel, iş insanlarıyla buluşup onları Diyarbakır'a davet edeceklerini belirtti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO), 60 esnafla birlikte ticari gelişmeler için Dubai'ye gitmek üzere yola çıktı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, Dubai'ye 60 esnafla çıkarma gideceklerini belirterek, orada iş insanları ile bir araya gelip onları da Diyarbakır'a davet edeceklerini söyledi.

Diyarbakır'da altın işi ile ilgilenen iş insanları olarak dünyadaki fuarlara katılmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini ifade eden Yüksel, kentin iş insanları olarak daha iyi yerlere gelmek ve daha iyi pazarlara açılmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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