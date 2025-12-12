DİKO, Ankara'da 'Türkiye Geneli Kuyumculuk ve Mücevher Çalıştayı'na katıldı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, Ankara'da "Türkiye Geneli Kuyumculuk ve Mücevher Çalıştayı"na katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen kuyumcular odası başkanları, federasyon temsilcileri, sektör paydaşları ve kurum yetkilileriyle birlikte düzenlenen "Türkiye Geneli Kuyumculuk ve Mücevher Çalıştayı", sektör tarihinde yapılan en geniş kapsamlı devlet-sektör buluşması olarak kayıtlara geçti. Çalıştaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, MASAK Daire Başkanı Hasan Avcı, Darphane Genel Müdürü Faruk Gözübüyük ve ülkenin çeşitli illerinden gelen tüm kuyumcular odası başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kentin tüm yapısal sorunlarının bu çalıştayda devletin en üst düzey yetkililerine aktarıldığını söyledi. Yüksel, "Altın muhasebesi, mesleki yeterlilik, internet satışlarının denetlenmesi, replika ürünler, pırlanta sertifikasyonu ve darphane ürünleri gibi önemli başlıklar detaylı sunumlarla masaya taşınmıştır. Federasyon sürecinin başlatılması ve fiyat istikrarı için darphanenin resmi fiyat yayınlaması gibi temel sorunlarımızda önemli mesafe kat edildi. Diyarbakır esnafımız adına tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR