Diyarbakır Kuyumcular Çarşısında Durgunluk: Altın Fiyatları Esnafı Olumsuz Etkiledi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki kuyumcular çarşısında esnaf, altının yükselişinden kaynaklı durgunluk yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır kuyumcu olan Enis Erdaş, altında bir yükseliş olduğundan dolayı piyasanın durgun olduğunu ifade etti. Erdaş, "Satış yapamıyoruz. Genelde altın getirip satanlar oluyor. Alanlar değil de satanlar oluyor. Piyasa durgun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bir diğer esnaf Mehmet Cihat Altan ise altının yükselişte olduğunu fakat halen istenilen seviyelere ulaşmadığını dile getirdi. Altan, "Biraz daha yükselmesini bekliyoruz. Şu anda düzeltme hareketleri yapılıyor. Bu düzeltme hareketlerinden sonra tekrardan şu anki rakamı aşıp daha üst seviyelere gelecek. Alan da var satan da var ama çoğunluk satanlar. Çünkü altın şu an yüksek olduğundan dolayı satıp farklı bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Örneğin araba almak, ev almak gibi düşünceleri var. Dolayısıyla şu anda daha çok satış yapmak için geliyorlar. Yaklaşık 2-3 aydır kuyumcular çarşısında sakinlik var. Sakinliğin nedeni ise hem insanlarımızın alım gücünün azalması hem de altında üst üste rekorların kırılmasına bağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR