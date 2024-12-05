Diyarbakır Kişnişli Kolyesi Coğrafi İşaret Tescili Aldı

"Diyarbakır kişnişli kolyesi" Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu tescillendi.

Kentin daha önce asırlık ürünü hasır bileziği tescillendi. Odaların girişimleri sonucu Ermeni ve Süryanilerden kalan "Diyarbakır kişnişli kolyesi" geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kişnişli kolyenin çok değerli bir ürün olduğunu, yıllardır Ermenilerden bugüne kadar değerli ustalar tarafından getirildiğini söyledi.

Hala ustaların el emeğiyle yapıldığına değinen Yüksel, "Bu ürün Türkiye'de satılıyor. Bütün Türkiye'de üretiliyor, Diyarbakır'a ait olduğu marka kurulu tarafından tescillendi. Memleketimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızı da tebrik ederiz. Onlar üzerinde başvurular yapılmıştır" dedi.

Altın ustası Ercan Eryavuz, 35 yıla aşkın kişnişli kolye imalatı yaptığını, Diyarbakır kişnişi denilince yüzyıllara dayanan bir ürün olduğunu ifade etti.

Ermeniler ve Süryanilerden kendilerine kadar ulaşan bir ürün olduğunu aktaran Eryavuz, "Bunun fabrikasyon yapımları da var. Onlar hiçbir şekilde yöremizi ilgilendirmiyor. El sanatımızı biraz daha ön planda tutuyoruz. Bunların modelleri; bir sıra, iki sıra üç sıra şeklinde değişiyor. Bunlar, yüzük, küpe ile set halinde de oluyor. Binlerde parçadan oluşan modellerimiz var" diye konuştu.

Bir sıra kolyenin oluşumu 700 parçadan oluştuğunu ifade eden Eryavuz, "Bunlar 3-5 bin parçaya kadar gidiyor. Model değiştikçe ürünün parçası da değişiyor. Bayağı bunun mücadelesini de verdik. Diyarbakır kişnişi tescillendi de. Tık sıra bir kolyenin yapımı 2 gün sürebiliyor. Çünkü hepsi el işi. Bir sıra kolyenin ortalama fiyatı 22 bin civarı. Sıra değiştikçe 35 bin civarına geliyor. Şunun ortalama maliyeti 110 bin civarında" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR