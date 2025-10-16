Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pamuk hasat sezonu başladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Aralık köyünde düzenlenen hasat etkinliği ile pamuk üretim sezonu startı verildi.

Etkinlikte konuşan Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, 'beyaz altın' olarak anılan pamuğun bölge ekonomisindeki hayati rolüne değinerek, "Bismil, Diyarbakır'ın pamuk üretimindeki kalbi konumunda. 2025 sezonunda il genelindeki toplam 772 bin dekar pamuk alanının 400 bin 648 dekarı sadece Bismil ilçesinde bulunuyor. Bu, ilin pamuk varlığının yaklaşık yüzde 52'sinin Bismil'den karşılandığını gösteriyor. İlçede bu sezon için dekardan ortalama 480-500 kilogram verim alınması bekleniyor. Yüksek verim beklentisi ve geniş ekim alanı, Bismil'i bölge tarımının en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor" dedi.

"Pamuk, Bismil için stratejik bir değerdir"

Alan, pamuğun Bismil için stratejik bir değer olduğunu belirterek, "İlimiz tarımı için pamuk stratejik bir değerdir. İlimizdeki toplam pamuk varlığının yarısından fazlasını tek başına karşılayan Bismil ilçemiz, bu anlamda 'beyaz altın'ın başkentidir. 2025 sezonunda 400 bin 648 dekar alanda pamuk ekimi yapılmış olup, dekara 500 kilograma varan verim beklentimiz, çiftçilerimizin emeği ve modern tarım uygulamalarının bir sonucudur. Devletimiz, bu stratejik ürünün ve kıymetli çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2024 sezonunda ilçemizdeki çiftçilerimize yağlı tohumlu bitkiler (pamuk) fark ödemesi ve mazot-gübre desteği olmak üzere toplam 595 milyon 485 bin TL'yi aşkın destekleme ödemesi yapıldı. Bu desteklerimiz, üretimin sürekliliği ve çiftçimizin refahı için artarak devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçi Cengiz Çakmak'ın 250 dekarlık arazisinide "499 çeşidi" pamuk hasadı başladı. Yüksek verimli bu çeşidin hasadı, ilçe genelindeki bereketli sezonun da müjdecisi oldu.

Hasat etkinliğine Bismil Kaymakamı Recep Hasar, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürü Behiye Arslan, teknik personel ile üreticiler katıldı. - DİYARBAKIR