Diyarbakır haber: Geçen yıl 816 ton fıstık elde edilen Diyarbakır'da yeni mahsulün hasadına başlandı- "Geçen yıl 14 bin 500 dekarda 816 ton f...

Diyarbakır haberi... - Geçen yıl 816 ton fıstık elde edilen Diyarbakır'da yeni mahsulün hasadına başlandı Diyarbakır'da paydaşların desteğiyle sert kabuklu ürüne 3 milyon liralık destek Vali Ali İhsan Su: "Geçen yıl 14 bin 500 dekarda 816 ton fıstık elde edildi, bu yıl 7 bin 250 dekar alan eklenecek" "Bu yıl...

- Geçen yıl 816 ton fıstık elde edilen Diyarbakır'da yeni mahsulün hasadına başlandı

Diyarbakır'da paydaşların desteğiyle sert kabuklu ürüne 3 milyon liralık destek

Vali Ali İhsan Su :

"Geçen yıl 14 bin 500 dekarda 816 ton fıstık elde edildi, bu yıl 7 bin 250 dekar alan eklenecek"

"Bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla bir üreticinin bahçesinde fıstık hasadı yapıldı. Vali Su, "Geçen yıl 14 bin 500 dekarda 816 ton fıstık elde edildiğini açıklayan Vali Su, 7 bin 250 dekar alan bu yıl eklenecek" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçesi Karabaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen fıstık hasadı bahçe günü etkinliğine katıldı. Programa, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Bahçede çalışanlarla fıstık hasadı yapan Vali Su, işçi ve bahçe sahipleriyle sohbet etti. Vali Su, burada yaptığı açıklamada, tarımsal alanda özellikle sert kabuklu meyveler ile ilgili kentte çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız"

Tarım Bakanlığı, GAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin, 1 milyon lira Tarım Bakanlığı'mızın ve yüzde 30'da çiftçilerimizin desteğiyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle yine bahçeler tesis edeceğiz. Yaklaşık bu yıl badem, ceviz ve fıstık alanında 18 bin dekar alanda bu bahçeleri tesis etmiş olacağız" dedi.

"7 bin 250 dekar alan eklenecek"

Yapılan çalışmaları aktaran Vali Su, 14 bin 500 dekar alana ek 7 bin 250 dekar alan daha ekleneceğini kaydetti. Su, "Geçen yıl, ilimizde 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirdik. Bu yıl da bu projemizle yaptığımız bu projeyle inşallah sonbaharda dikimlerini gerçekleştirerek 7 bin 250 dekar alanda yeni fıstık bahçesi tesis etmiş olacağız. Kırsal alanda çok önemli ciddi yatırımlar yapıyoruz, büyükşehir belediyesi olarak 150 bin ağaca fıstık aşısı yaptık" iye konuştu.

"İpek böcekçiliğin de Türkiye birincisiyiz"

İlde öne çıkan sektörlerde önemli çalışmalar yaparak geliştirmeye çalıştırdıklarını vurgulayan Vali Su, "Bildiğiniz gibi biz ipek böcekçiliğinde Türkiye birincisiyiz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak ipek böcekçiliğinin ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin adet dut fidanı dağıtımını Kulp, Ergani Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde gerçekleştirdik. Çiftçilere destek olmaya devam edeceğiz. Tarım bakanlığımız, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Valilik olarak hep birlikte çiftçilerimizle beraber üretimi, kapama bahçelerini bu alanda artırmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu sezonki fıstık hasadının da bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.