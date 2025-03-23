Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı Telaşı

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlı telaşı

Üç vardiya ile tatlı siparişleri yetiştirilmeye çalışılıyor

DİYARBAKIR - Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır'da tatlıcılar üç vardiya sistemine geçerek tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Bayrama sayılı günler kentte tatlıcılarda yoğun mesai başladı. Tescilli kadayıfı ve soğuk baklavası en çok tercih edilen Diyarbakır'da, siparişlere yetişmek için büyük firmalarda üretim üç vardiya şeklinde yapılıyor.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, her zamanki gibi Ramazan yoğunluğu olduğun söyledi. Gastronomi bölgesi olunması dolayısıyla Diyarbakır'ın bir tatlı şehri olduğuna inandıklarını belirten Elaldı, özellikle bayramlarda bunu katlatarak sürdürdüklerini kaydetti.

Elaldı, en iyisini en ucuza politikasıyla bayağı bir taleple karşılaştıklarını belirterek, "Türkiye geneli bir yoğunluğumuz var. İstanbul'da 8 yerimiz var. Diyarbakır'da 18 yerimiz var. Batman'da bir franchisemiz var. İstanbul'dan bölgeye müthiş bir siparişimiz var. Şimdiden Diyarbakır'a müthiş bir siparişimiz var. Özelikle lotuslu soğuk baklava talebi bayağı var. Zaman zaman üçer vardiyaya çıkararak bu siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir kilo baklavayı bin, bin 200, bin 300, bin 500 liraya çıkarılmasını fiyat politikalarıyla kırdıklarını dile getiren Elaldı, "Biz bu fiyat politikasını kırıyoruz. Bizde halen fıstıklı baklava 500-600 liraya satıyoruz. Fiyatı ucuz bulup isteyen içinde başka maddelerin olduğunu iddia eden olursa da bunu tahlile götürebilirler. Ufak bir şeyde bütün sorumluluk firma olarak kabul ediyoruz. Fiyatına, her zamanki politikamız. Az kazanıp çok satarak yine kazanıyoruz" diye konuştu.

Elaldı, ısrarla merdiven altı yerlerden alışveriş yapılmaması uyarısında bulunarak, "Merdiven altı firmalara rağbet etmesinler. İfşa edilen markalara bakıyoruz, çekirdek, bezelye daha neler neler içine bırakılarak 100-200 liraya satılan baklavalar var. Biz, bin, bin 500 lira demiyoruz. 500-600 liraya en iyisini ucuza satmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.