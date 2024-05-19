Diyarbakır'da örtü altı üzüm yetiştiriciliği başladı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üzüm yetiştiren çiftçi, kırağı ve ayazlardan korumak için yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği sistemini bağına kurmaya başladı.

Yetiştirilen üzümlerin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla Manisa ve Mersin bölgelerinde yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği Kulp ilçesinde de uygulanmaya başlandı. Üreticilerin yetiştirdikleri üzümü ilk hasat döneminde değil, kasım sonu, aralık başına kadar dalında bekletip piyasaya daha uygun fiyatla satıp kar oranlarını arttırmak için uyguladıkları bu sistemde, bağların üstü naylon örtü malzemesi ile kaplanarak üzümün soğuk ve kırağından bozulmadan korunması amaçlanıyor.

Kulp ilçesi Hamzalı köyünde 3 dönümlük arazisine örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapmak için çalışmalara başlayan Muhsin Taş, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliğini Manisa'da gördüm ve araştırdım. Şu an 3 dönümlük arazimde deneme amaçlı kuruyorum. İyi bir verim alırsam 10 dönümlük arazimizde örtü altı üzüm bağları kurmayı düşünüyorum" dedi. - DİYARBAKIR