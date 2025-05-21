Diyarbakır'da Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı Açıldı

Diyarbakır'da Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı, 13 yıl aradan sonra açılışını gerçekleştirdi. Fuarda 95 marka ve 55 firma temsilciliği yer alıyor ve 25 Mayıs'ta sona erecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen "Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı'nın" açılışı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı'nın açılışına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, "13 yıl aradan sonra düzenlediğimiz Otomobil ve Mobilite Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Dijital dönüşümün belki de en çok yaşandığı sektörün fuarındayız. Kullandığımız araçlardaki dönüşümü çok iyi izliyoruz ama doğrusu fuarcılık anlamında otomobil fuarcılığı Türkiye'nin birçok yerinde yapılması gereken bir fuardır. Hem sektör temsilcilerine hem insanlara gelişmeleri anlatımı noktasında bu fuarın destekçisini oluşturma bu sektörün temel görevlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da 2024 yılında en fazla şirket Otomotiv sektöründe açıldı. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimle birlikte bu sektöre sadece klasik otomobil satıcıları dışında bunun yan sanayisi, bunun dijitalleşmesi ile ilgili önemli bir şirket açılışları da var. Bu yıl 4'üncü fuarımızı düzenliyoruz. Yıl sonuna kadar 4 fuar daha düzenleyeceğiz. Bu fuara düzenlenmesinde destek veren sponsorlarımıza ve kendi bütçeleriyle bu fuara katılan firmalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar 25 Mayıs Pazar günü sona erecek. 95 marka ve 55 firma temsilciliğinin yer aldığı fuar saat 11.00 - 20.00 aralığında ziyaretçilerini ağırlayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Eylem Tok ve oğlundan şikayetini çekti! İşte sürpriz kararın sebebi
Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
ABD basını: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

ABD basını, Netanyahu'nun vurmaya hazırlandığı ülkeyi ifşa etti
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor

Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki bu adam durmuyor
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.