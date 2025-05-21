Diyarbakır'da Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı Açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla düzenlenen "Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı'nın" açılışı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mezopotamya Otomobil ve Mobilite Fuarı'nın açılışına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, OSB Başkanı Mustafa Fidan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, "13 yıl aradan sonra düzenlediğimiz Otomobil ve Mobilite Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Dijital dönüşümün belki de en çok yaşandığı sektörün fuarındayız. Kullandığımız araçlardaki dönüşümü çok iyi izliyoruz ama doğrusu fuarcılık anlamında otomobil fuarcılığı Türkiye'nin birçok yerinde yapılması gereken bir fuardır. Hem sektör temsilcilerine hem insanlara gelişmeleri anlatımı noktasında bu fuarın destekçisini oluşturma bu sektörün temel görevlerinden bir tanesi. Diyarbakır'da 2024 yılında en fazla şirket Otomotiv sektöründe açıldı. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişimle birlikte bu sektöre sadece klasik otomobil satıcıları dışında bunun yan sanayisi, bunun dijitalleşmesi ile ilgili önemli bir şirket açılışları da var. Bu yıl 4'üncü fuarımızı düzenliyoruz. Yıl sonuna kadar 4 fuar daha düzenleyeceğiz. Bu fuara düzenlenmesinde destek veren sponsorlarımıza ve kendi bütçeleriyle bu fuara katılan firmalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuar 25 Mayıs Pazar günü sona erecek. 95 marka ve 55 firma temsilciliğinin yer aldığı fuar saat 11.00 - 20.00 aralığında ziyaretçilerini ağırlayacak. - DİYARBAKIR