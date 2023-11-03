Diyarbakır'da Jeotermal Enerji Kaynakları Konferansı Düzenlendi

Diyarbakır'da jeotermal enerji kaynaklarının bölgedeki potansiyeli, kullanım alanları ve işletme türleri konferansta ele alındı. Konferansa, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Diyarbakır'da jeotermal enerji kaynaklarının bölgedeki potansiyeli, kente katkısı, kullanım alanları ve işletme türleri ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası (TMMOB JMO) Diyarbakır Şube Başkanı Dicle Barç, tektonik bakımdan hareketli, aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'nin jeotermal kaynaklar bakımından da oldukça zengin olduğunu söyledi.

Jeotermal enerji kaynakları ve doğal mineralli sular konusunda yapılan araştırmaları ve bu konuda gelişmekte olan teknolojik bilgileri paylaşmak, yaşanan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirmek amacı ile programı düzenlendiklerini belirten Barç, "Bölgemizin ve Diyarbakır'ın jeotermal alanlarının potansiyeli, kentin sahip olduğu jeotermal kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanılması, üretimin geliştirilerek istihdamın artırılması ve kentin ekonomisinin geliştirilebilmesine katkı sunmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise, jeotermalin enerji üretimde en önemli girdilerden birini oluşturduğunu ifade etti.

Kaya, enerji üretiminde barajlarda ve petrolde üretilen enerjinin sınırlılığına dikkat çekerek, Diyarbakır'da toprakların yüzde 60'ının sulanabilir olduğunu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal ile 12 ay sürdürülebilir enerji imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

Konferansta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Alper Baba, jeotermal kaynakların önemi ve bölgeye katkısı üzerine bir sunum yaptı.

Bağlar, Karacadağ, Sur, Çınar ve Bismil arasındaki alanın jeotermal enerji potansiyeli üzerine ise MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı/Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Projesi Başkanı Dr. Aydın Çiçek, sunum yaptı.

Türkiye Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Fahri Profesör Orhan Mertoğlu da, "Jeotermalin entegre olarak değerlendirmesinde yatırım ve işletmeler" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği, TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen konferansa; DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, TMMOB JMO Diyarbakır Şube Başkanı Dicle Barç, DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş, Prof. Dr. Alper Baba, Dr. Aydın Çiçek, Fahri Profesör Orhan Mertoğlu, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. - DİYARBAKIR