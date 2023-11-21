Diyarbakır'da gurme fuarını 347 bin kişi ziyaret etti

Diyarbakır'da düzenlenen 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı 347 bin 641 kişi ziyaret etti.

Diyarbakır'da düzenlenen 5. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı 347 bin 641 kişi ziyaret etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkısıyla (DTSO), 57 ilden 168 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla Diyarbakır'da beşinci kez düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 19 Kasım'da sona erdi. Fuar, 347 bin 641 kişi tarafından ziyaret edildi.

Fuar çerçevesinde düzenlenen Diyarbakır 5. Ulusal Aşçılık ve Pastacılık Yarışması ile usta aşçılar, öğrenciler ve ev hanımları tarafından yapılan birbirinden lezzetli yemekler, pastalar ve tatlılar altın madalya için kıyasıya yarıştı. Anaokulu minikleri tarafından sahne mutfakta hazırlanan meyveli yoğurt ve pankek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Altı gün boyunca Anadolu Mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergilendiği ve Erzurum'un onur konuğu il olarak katıldığı fuarda, Erzurum'un coğrafi tescilli "Göğermiş", "Çivil Peyniri" ve "Tereyağı", yöresel yemekler, hazırlandı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuar boyunca, tarihten gelen birçok mutfağın yemek kültürünün sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla, usta aşçılar tarafından unutulmaya yüz tutmuş başta Diyarbakır'ın olmak üzere birçok ilden farklı konu başlığında yöresel ve coğrafi işaretli yemek etkinlikleri hazırlanarak, bu lezzetlerin püf noktaları ziyaretçiler ile fuarı ziyaret eden akademisyen, gastronomi yazarı, blogger, şef gibi farklı kesimlere tadım atölyeleri ile sunuldu.

Bunun yanı sıra, fuara Diyarbakır dışından katılım sağlayan şefler tarafından hem Diyarbakır'ın hem kendi şehirlerinin yöresel lezzetlerinin, ilgiyle izlenen atölye ve sunumları gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR