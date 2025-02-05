Diyarbakır'da Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sıklaştı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin sıklaştığını bildirdi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Artışı ve Fiyat Etiketi Denetimleri titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, günlük en az 7 ekip tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda 2024 yılında 2 bin 95 firma ve 29 bin 833 ürün incelenmiş, usulsüz fiyat artışlarına ilişkin bilgi ve belgeler Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yalnızca cafelere 8 milyon TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca 6 bin 960 firma ve 61 bin 913 ürün üzerinde yapılan fiyat etiketi denetimleri neticesinde 4 milyon 951 bin 472 TL idari para cezası Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kesilmiştir. Esnaf ve Sanatkar Odalarının belirlediği fiyat tarifelerinin şeffaf ve adil bir şekilde oluşturulması hususunda Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile iş birliği yapılmış, gerekli bilgilendirmeler 2022-2023 ve 2024 yıllarında yapılmıştır. Ancak, fiyat artışlarının ve fiyat farklılıklarının en yoğun yaşandığı sektörler olan lokantacılar, kebapçılar, tatlıcılar, kasaplar ve besicilere ilişkin fiyat tarifelerinin halen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize sunulmamış olması büyük bir eksikliktir. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumaya yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - DİYARBAKIR