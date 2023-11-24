Diyarbakır'da Balıkçılık ve Su Ürünleri Denetimleri Yapılıyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri tarafından yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekiplerince eş zamanlı denetimler yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla yapılan rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde, 20-25 Kasım'da karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında çapraz ve eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri ekipleri de diğer illerle eş zamanlı olarak kent genelindeki baraj, göl nehirlerde, perakende satış yerleri, balık halleri ve soğuk hava depolarına yönelik denetimlere başladı.

25 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek denetimlerde yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikayetler anlık olarak değerlendirilecek, rutin denetimler ise av sezonu boyunca devam edecek.