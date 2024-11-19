Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, hem Diyanet'ten hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden maaş aldığı ortaya çıktı. Martı, kadrosu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde iken, o dönemdeki görevlendirme ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ardından, kadrosunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne aldırarak burada da görev yapmaya başladı.

HER OLANAĞA SAHİP

Sözcü'de yer alan habere göre Huriye Martı, kadrosuna geçtiği Hacı Bayram Veli İlahiyat Fakültesi'nde düzenli ders vermiyor ancak bazı lisansüstü derslere giriyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Martı, kadrosunun bulunduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden profesör maaşı alıyor ve Diyanet'ten de başkan yardımcısı maaşı elde ediyor.