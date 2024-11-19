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Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın çift maaşlı olduğu iddia edildi. Martı'nın hem Diyanet'ten hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden maaş aldığı öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın, hem Diyanet'ten hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden maaş aldığı ortaya çıktı. Martı, kadrosu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde iken, o dönemdeki görevlendirme ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ardından, kadrosunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne aldırarak burada da görev yapmaya başladı.

HER OLANAĞA SAHİP

Sözcü'de yer alan habere göre Huriye Martı, kadrosuna geçtiği Hacı Bayram Veli İlahiyat Fakültesi'nde düzenli ders vermiyor ancak bazı lisansüstü derslere giriyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine devam eden Martı, kadrosunun bulunduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden profesör maaşı alıyor ve Diyanet'ten de başkan yardımcısı maaşı elde ediyor.

Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (57)

Haber YorumlarıSelim Ay:

şaşırdık mi

Yorum Beğen288
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıalbatros :

iki mi? vah garip azmış yav.. bunu niye dışlamışlar böyle??

Yorum Beğen259
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

sorsan bunlar dan daha dindar yok

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMelek:

helal mi o para sorulur

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıalper zerey null:

kul hakkı yemek moda oldu.

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Dini de rezil ettiler...

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMelisa Çiçek:

Fakir neden fakirdir? fakir çalışmadığı için fakirdir.bunu ünlü biri söylemişti hatırlayan var mı yoksa yine mi unuttunuz

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıumut mergen:

ABLA BAŞKA VARMI BENDE GELEYIM 2 MAAŞ ALAYIM HERKES YOLUNDA

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

MÜSLÜMANLIĞI BU KİŞLERLE KARŞILAŞTIRMAYIN ALLAH HERKESE HAKETTİĞİNİ VERİCEK.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

:)))))))))))))))

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme3
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