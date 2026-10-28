DIW, ekonomik barometrenin 101,5 puana çıkmasıyla yıl sonunda toparlanacağını öngördü

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Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), ülke ekonomisinin sanayi sektöründeki iyileşmenin etkisiyle yıl sonunda gözle görülür biçimde toparlanacağı öngörüsünde bulundu.

DIW, Almanya'ya ilişkin ekim ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Ekonomik barometre, ekimde 5,6 puanlık artışla 101,5 puana çıktı.

Endeksin, şubat ayından bu yana ilk kez Alman ekonomisindeki ortalama büyümeyi işaret eden 100 puanlık nötr eşiği aşması dikkati çekti.

DIW Ekonomik Tahmin Başkanı Geraldine Dany-Knedlik, verilere ilişkin "Alman ekonomisi, sanayi sektörünün yıllar süren zayıflığın ardından yeniden toparlanmasıyla yıl sonu sprintine başlıyor. Ancak yüksek fiyatlar ve zayıf iş gücü piyasası nedeniyle hanelerin temkinli duruşu sürdüğünden geniş tabanlı bir yükselişten henüz oldukça uzağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme, kamunun savunma ve altyapı siparişleriyle destekleniyor

Sanayi sektöründe uzun süredir devam eden durgunluğun geride bırakıldığına dair işaretlerin arttığı belirtilen raporda, özellikle ağustos ayında inşaat ve makine imalatı sektörlerinde üretimin güçlü artış kaydettiği ifade edildi.

Otomotiv sektöründeki üretimin fabrikaların tatil dönemleri nedeniyle gerilediği, ancak genel sipariş stoklarının artmaya devam ettiği bilgisi verildi.

DIW konjonktür uzmanı Laura Pagenhardt, sanayideki bu hareketliliğe ilişkin "Sanayi şu anda esas olarak devletin savunma ve altyapı siparişlerinden besleniyor. Bunun kalıcı bir ekonomik yükselişe dönüşebilmesi için yüksek belirsizlik ortamı nedeniyle durgun kalan özel sektör yatırımlarının da devreye girmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Enerji fiyatları ve Hürmüz Boğazı en büyük risk faktörleri

Raporda, ekonomik çevrenin zorluğunu koruduğu ve Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam ettiği anımsatıldı.

Kış öncesi gaz fiyatlarının 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasıyla eylül ayı enflasyonunun yeniden yüzde 3'ün üzerine çıktığı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımı kararının ise şirketlerin finansman koşullarını zorlaştırdığı belirtildi.

Hizmet sektörü ve iç tüketimde ise görünümün zayıf kaldığı ifade edildi.

Enflasyonun kısıtladığı alım gücü ve işsiz sayısının 3 milyona yaklaşması nedeniyle hanehalkı tüketiminin baskılandığı kaydedildi.

DIW Almanya Ekonomisi Uzmanı Jan-Christopher Scherer, mevcut ekonomik tabloya ilişkin, "Üçüncü çeyrekteki zayıflığın ardından ekonomik üretimin kamu yatırımları ve sanayi öncülüğünde yıl sonunda yeniden canlanmasını bekliyoruz. Ancak bu durum mevcut ekonomik toparlanmanın henüz tek bacak üzerinde, yani sadece devlet desteğiyle durduğunu gösteriyor. Özel tüketimin ve şirketlerin bu sürece dahil olabilmesi için enerji fiyatlarında rahatlama ve güvenilir ekonomi politikaları şart." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA