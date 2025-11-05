DİSK-AR Raporu: Enflasyon ve Vergilerin İşçi Ücretlerine Faturası 1,8 Trilyon TL

(ANKARA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, 2025'in ilk on ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturası 994,4 milyar TL, vergilerin birikimli faturası ise 794,6 milyar TL olarak hesaplandı. Böylece vergi ve enflasyonun ücretlerde yarattığı toplam kayıp 1 trilyon 789 milyar TL'ye ulaştı.

DİSK-AR, Kasım 2025'e ilişkin "Ücret Kayıpları İzleme Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor. 2025'in onuncu ayında ortalama ücretin yarısı, yani yüzde 51,1'i vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

Raporda, asgari ücrete ara zam yapılmamasının bu kayıpları büyüttüğü vurgulanarak ekim ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 322 TL olduğu, yılın ilk on ayında ortalama bir işçinin toplam kaybının 106 bin 524 TL'ye çıktığı kaydedildi.

SGK kapsamındaki yaklaşık 17 milyon işçiyi kapsayan araştırmada, enflasyon ve artan vergi yükü nedeniyle reel ücretlerin büyük bir erozyon yaşadığı tespiti yer aldı.

Raporda örnek olarak, 2025'in ilk yarısında 48 bin 210 TL, ikinci yarısında ise 50 bin 670 TL brüt ücret alan bir işçinin, ocak ayında 3 bin TL gelir ve damga vergisi ödediği; bu miktarın eylül ayı itibarıyla 7 bin 395 TL'ye yükseldiği belirtildi. Aynı işçinin ocak ayında toplam vergi ve prim kesintisi 10 bin 231 TL iken, eylül ve Ekim aylarında bu miktar 14 bin 996 TL'ye ulaştı.

Ocak ayında ortalama işçi ücretinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp bin 910 TL iken, bu miktar ekim ayında 10 bin 873 TL'ye çıktı. Gelir vergisi, damga vergisi ve enflasyonun toplam etkisiyle ücretlerdeki erime ekim ayında 18 bin 268 TL'ye yükseldi.

Rapora göre, sadece sigortalı işçilerin Ekim 2025'teki aylık enflasyon kaybı toplamda 184,6 milyar TL oldu. Enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erime ise 310,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayındaki birikimli erime ise 1,8 trilyon TL'ye yaklaştı.

DİSK-AR, bu erimenin "işçilerden varlıklı kesimlere ciddi bir gelir transferi" anlamına geldiğini belirtti. Raporda, gelir vergisi yükünün artmasıyla birlikte işçilerde yaşanan toplam ücret erimesinin (kesintiler hariç) 794,6 milyar TL, enflasyon kaynaklı kaybın ise 994,4 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.

DİSK-AR'ın raporunda ayrıca, asgari ücretin 1,5, 2, 3,5 ve 3 katı düzeyindeki ücretlerde vergi, kesinti ve enflasyon faturalarına ilişkin karşılaştırmalı verilere de yer verildi.