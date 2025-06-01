DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş Güven Tazeledi

DİSİDER Başkanı Akbaş güven tazeledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Genel Kurulda mevcut Başkan Şeyhmus Akbaş ve yeni yönetimi güven tazeledi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği 2. Olağan Genel Kurulu bugün saat 10: 30'da Diyarbakır Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlendi. Divan Başkanlığını Şah İsmail Bedirhanoğlu'nun yaptığı seçimli Genel Kurulda mevcut Başkan Şeyhmus Akbaş ve yeni yönetimi 2. kez seçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Akbaş, aile fotoğrafı çektikten sonra tebrikleri kabul etti.

Seçimli Genel Kurul toplantısında konuşan Şeyhmus Akbaş, derneklerinin bölgede en fazla meslek yatırımcısını bünyesinde barındıran sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıdığını söyledi. Akbaş, "Bu durum iş dünyasına ve girişimciliğe verdiğimiz önemin en açık göstergesidir. DİSİDER olarak bizler bu toprakların potansiyeline, insanımızın azmine ve girişimciliğine yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Diyarbakır'ın kalkınmasına katkı sunmak üretme ve istihdamı arttırmak için tüm gücümüzü çalışmak için harcayacağız. Önümüzdeki dönemde sanayicimizin, tüccarımızın, girişimcimizin sesi olmayı sürdürecek daha fazla proje daha güçlü işbirlikleri ve daha katılımla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar bizimle yol yürüyen tüm yönetim kurulu üyelerimize, emek veren paydaşlarımıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen siz kıymetli üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Seçimli Genel Kurul toplantısına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Diyarbakır İl Başkanı İhsan Aytekin, Diyarbakır Organize Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Sağır, Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Selahattin Güneş, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu katıldı.