Haberler

Dilin Sağlığı Vücudun Durumunu Gösteriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Münir Demirel, dilin sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sunduğunu ve çeşitli hastalıkların erken belirtilerini yansıtabileceğini açıkladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Münir Demirel, dilin vücudun sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verdiğini belirterek, renk, doku ve şekil değişikliklerinin kalp-damar, karaciğer, kansızlık ve kanser gibi hastalıkların erken belirtileri olabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Münir Demirel, dilin yalnızca konuşma ve tat alma organı olmadığını, aynı zamanda vücudun sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verdiğini vurguladı.

Bağırsaklardan sonra en fazla mikroorganizmayı barındıran bölgenin ağız olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Oral mikrobiyom olarak adlandırılan bu ekosistemde yalnızca dil, diş ve yumuşak dokularda 700'den fazla bakteri türü yaşar. Bu da ağızın, sistemik hastalıklar açısından bir tür erken uyarı merkezi işlevi gördüğü anlamına gelir. Dilin rengi, dokusu ve şekli, beslenme eksiklikleri, mantar enfeksiyonları, bağışıklık sistemi zayıflıkları hatta kanser gibi ciddi hastalıkların ilk belirtilerini yansıtabilir. Dildeki renk değişimleri, çatlaklar, kalın beyaz tabaka ya da pürüzsüzlük gibi bulgular, vücudun iç dengesinde bir problem olduğunun sessiz habercisidir."

Demirel, dilde meydana gelen, renk, doku ve şekil değişikliklerinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "En küçük değişimler kalp-damar, karaciğer, kansızlık ve kanser gibi hastalıkların habercisi olabilir." uyarısında bulundu.

Sağlıklı dilin pembe renkli olması gerektiğini aktaran Demirel, dilde oluşan beyaz tabakanın, çoğu zaman ağız pamukçuk enfeksiyonunun ilk belirtisi olduğunu anlattı.

Demirel, ağız pamukçuk hastalığının, ağzında bulunan Candida mantarının kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıktığını kaydederek, "Normalde zararsız olan bu mantar, uzun süreli antibiyotik kullanımıyla ağızdaki yararlı bakteriler azalınca fırsat bulur ve hızla yayılır. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, şeker hastaları ve ileri yaştaki bireyler bu enfeksiyona daha yatkındır." değerlendirmesinde bulundu.

Dilin normalden daha soluk görünmesinin genellikle beslenme yetersizliğinin bir işareti olabileceğini ifade eden Demirel, soluk dilin, özellikle demir eksikliğine bağlı kansızlık durumlarında sık görülen bir bulgu olduğunun bilgisini paylaştı.

Demirel, "Yorgunluk, enerji düşüklüğü, nefes darlığı, çarpıntı, ciltte solgunluk ve baş ağrısı gibi belirtiler yalnızca geçici yorgunluk gibi düşünülmemeli, mutlaka bir kan tahliliyle kontrol edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Dilin ortasında belirginleşen olukların, uyku kalitesiyle yakından ilişkili olduğuna değinen Demirel, bazı hastalarda dilin merkezinde oluşan derin çizgiler veya çatlakların "obstrüktif uyku apnesi" adı verilen solunum bozukluğunun habercisi olabileceğini vurguladı.

Demirel, bu durumun, uyku sırasında nefesin tekrarlayan şekilde durup yeniden başlamasıyla ortaya çıktığına ve genellikle obeziteyle yakından ilişkili olduğuna dikkati çekerek, "Tedavi edilmediğinde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Aşırı sigara ve alkol tüketimi ağız kanseri riskini belirgin şekilde artırır"

Dilde uzun süre iyileşmeyen, ağrısız yara veya ülserlerin, ağız kanserinin erken belirtisi olabileceğini kaydeden Demirel, bu hastalığın, diş etleri, yanak içi dokular, damak ve dudakları da etkileyebileceğini aktardı.

Demirel, erken dönemde genellikle fark edilmeyen ağız kanserinin, zamanla kırmızı veya beyaz lekeler, açıklanamayan şişlikler ve sertleşmiş nodüller şeklinde kendini gösterebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşırı sigara ve alkol tüketimi ağız kanseri riskini belirgin şekilde artırır. Morumsu bir dil, dolaşım bozukluğu ya da kalp-damar hastalıkları, sarı renkte bir dil ise çoğu zaman karaciğer, safra yolları veya mide sorunlarının habercisidir."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.