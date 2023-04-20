Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlara devlet desteği

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlar devlet tarafından öncelikli olarak desteklenecek.

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlar devlet tarafından öncelikli olarak desteklenecek.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Dijital Dönüşüm Destek Programı ile döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayanYeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar öncelikli olarak desteklenecek.

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ya da "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında AR-GE merkezlerinde yürütülen proje sonucunda geliştirildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili değerlendirme ve denetim komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları arasına eklendi.