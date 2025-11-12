DIGIAGE, MENA Bölgesine Açılma Adımı Attı

Bilişim Vadisi'nin oyun geliştirme girişimi DIGIAGE, Ürdün'de Jordan Gaming Lab ile mutabakat zaptı imzalayarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine açılımını resmileştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin oyun sektörüne yönelik vizyoner bir girişimi olan DIGIAGE Dijital Oyun ve Animasyon AŞ, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı.

Ürdün'de King Abdullah II Fund for Development (KAFD) himayesinde gerçekleştirilen Pocket Gamer Connects Aqabaetkinliğinde, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, Ürdün merkezli, bölgenin en kapsamlı oyun kümelenmesi olan Jordan Gaming Lab ile işbirliği protokolü imzaladı.

DIGIAGE bu anlaşmaya oyun geliştirme ve hızlandırma programını ücretli bir modelle ihraç eden bir konuma ulaşarak, MENA bölgesinde aktif bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda stratejik bir işbirliği başlatmış oldu.

DIGIAGE oyun hızlandırma ve kuluçka modelini MENA bölgesine taşıyor

DIGIAGE, Türkiye'de başarıyla uyguladığı oyun hızlandırma ve kuluçka modelini, yerel paydaşlarla işbirliği içinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine (MENA) uyarlamayı hedefliyor. DIGIAGE, Pocket Gamer Connects etkinliği süresince gerçekleştirilen görüşmelerde program yapısını, başarı hikayelerini ve yatırım modeli yaklaşımını bölge temsilcileriyle paylaştı.

İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında, DIGIAGE MENA Oyun Hızlandırma Programı Ürdün'de hayata geçirilecek.

Altı ay sürecek program, genç oyun geliştiricilere teknik, yaratıcı ve yatırım odaklı destek sunarak bölgesel girişimciliğin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Jordan Gaming Lab ile stratejik işbirliği

King Abdullah II Ibn Al Hussein girişimiyle 2011'de King Abdullah II Fund for Development (KAFD) tarafından kurulan ve Ürdün'de dijital oyun endüstrisini geliştirmeyi, gençlerin bu alana ilgisini artırmayı ve oyun geliştirme becerilerini desteklemeyi Jordan Gaming Lab ile gerçekleştirilen işbirliğiyle iki kurum, oyun geliştirme, dijital eğitim, mentörlük, bilgi paylaşımı ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi alanlarında birlikte çalışacak.

Türkiye'nin geliştirdiği girişimcilik modelleri artık ihraç ediliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji üretiminde ve oyun ekosisteminde güçlü bir yetkinlik oluşturulduğunu belirtti.

Tüzgen, Blişim Vadisi olarak, bu bilgi birikimini ve başarı modelini yalnızca ülke içinde değil, bölgesel ölçekte de paylaşmayı önemsediklerini vurguladı.

DIGIAGE'in yaptığı açılmın, Türkiye'nin geliştirdiği girişimcilik modellerinin artık ihraç edilen bir yapıya dönüşmesinin en somut göstergesi olduğuna dikkati çeken Tüzgen, "Bu işbirliğiyle Ürdün'de başlatılacak hızlandırma programı, bölgedeki genç yeteneklere yalnızca teknik bilgi değil, vizyon, mentörlük ve yatırım erişimi de sunacak. Türkiye'deki güçlü oyun topluluğunun, MENA'daki genç geliştiricilerle buluşması, her iki ekosistemin de yaratıcı kapasitesini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Tüzgen, bu adımı, sadece bir uluslararası işbirliği olarak değil, Türkiye'nin oyun teknolojilerinde bilgi ve tecrübesini paylaşarak bölgesel inovasyonunu bir parçası haleline gelmesi olarak gördüklerini kaydetti.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız da şirket olarak kuruldukları günden bu yana genç yetenekleri oyun girişimcisine dönüştüren bir okul, bir hızlandırma merkezi ve bir topluluk olma misyonunu sürdürdüklerini belirtti.

Bu modeli MENA bölgesine taşıyarak yeni bir dönemi başlattıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Jordan Gaming Lab ile kurduğumuz ortaklık, Ürdün ve çevre ülkelerdeki genç geliştiricilerin Türkiye'nin oyun geliştirme deneyiminden yararlanmasını sağlayacak sürdürülebilir bir köprü niteliği taşıyor. Bu adım, oyun ekosisteminde bilginin ve yaratıcılığın sınır tanımadığı bir döneme geçişin de habercisi. Biz, Türkiye'nin başarıyla uyguladığı hızlandırma modelini bölgesel dinamiklerle harmanlayarak hem MENA hem de Avrupa'daki oyun geliştiriciler için yeni fırsat alanları oluşturmayı hedefliyoruz."