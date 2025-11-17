Haberler

Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Uyarı: 39 Gerilim Panosu Zarar Gördü

Güncelleme:
Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 2025'in 10 ayında 39 alçak gerilim panosunun zarar gördüğünü açıkladı. Şirket, bu durumun kamu kaynaklarının israfına ve abonelerin mağduriyetine yol açtığını vurgulayarak vatandaşlara kaçak kullanımından vazgeçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Dicle Elektrik, 2025'in 10 ayında 39 alçak gerilim panosunun kaçak elektrik nedeniyle oluşan aşırı yüklenmeden dolayı zarar gördüğünü belirterek, bu tür olayların hem kamu kaynaklarının israfına hem de abonelerin mağduriyetine neden olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak tüketimin şebekeye verdiği zararlarla mücadeleye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Suruç ilçelerinde son günlerde yaşanan dört ayrı olay nedeniyle devre dışı kalan gerilim panoları, kaçak kullanımın enerji altyapısı üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları'nın (ASOP) aşırı yük nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu yüzlerce abone saatlerce elektriksiz kalırken, milyonlarca liralık yatırım da heba oldu.

Viranşehir ilçesine bağlı Şarkpınar ve Bahçelievler mahallelerinde, yüzlerce aboneye elektrik sağlayan iki ASOP, yeraltı kablolarına yapılan yasa dışı müdahaleler sonucu oluşan aşırı yük nedeniyle devre dışı kaldı. Yapılan incelemelerde, çok sayıda abonenin panoya yeraltından gelen kabloları delerek ev ya da işyerlerine kaçak bağlantı yaptığı belirlendi. Bu durumun yalnızca panolara değil, dağıtım şebekesine ve diğer abonelere de büyük zarar verdiği vurgulandı.

Suruç ilçesinin Hürriyet ve Dikili mahallelerinde ise 2 ayrı ASOP, kaçak bağlantıların oluşturduğu aşırı yüklenme nedeniyle zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri, hizmetin aksamaması adına yanan panoları hızla yenileriyle değiştirerek yeniden devreye aldı.

Şirket yetkilileri, bu tür olayların hem kamu kaynaklarının israfına hem de abonelerin mağduriyetine neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kaçak elektrik kullanımından vazgeçmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Yetkililer ayrıca, bu tür yasa dışı müdahalelerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu da belirtti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
