Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekiplere saldırıldığını bildirdi

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin saldırıya uğradığını bildirdi.

Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerin saldırıya uğradığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik ekiplerinin saha denetimlerine aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Dicle Elektrik ekiplerinin Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Minare Mahallesi'nde bölgedeki bitişik evlerde yaptıkları kontrollerde 5 konuttan 4'ünde kaçak elektrik kullanıldığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimler sırasında kaçak kullanım tespit edilen konutlarda bulunan bazı kişiler görevli iki personele önce sözlü olarak sataştı. Ekiplerin görevlerini sürdürmesi üzerine gerginlik artarken, şahıslar bu kez fiziki saldırıda bulundu. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı ve daha büyük bir olayın yaşanması önlendi. Saldırıdan yara almadan kurtulan Dicle Elektrik personeli, güvenlik amacıyla bölgeden ayrıldı. Konuyla ilgili jandarmaya şikayette bulunuldu. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi."

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
