Dicle Elektrik, Nusaybin'de 238 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı Yapıyor

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde enerji altyapısını yenilemek için 238 milyon liralık yatırım gerçekleştiriyor. Proje ile şebeke yer altına alınırken, yeni trafo tesislerinin kurulumu da sürüyor. Proje, bölgeye uzun vadeli değer katmayı hedefliyor.

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki enerji altyapısını 238 milyon liralık yatırımla yeniliyor. Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu mahallelerini kapsayan proje ile elektrik şebekesi yer altına alınırken, 24 yeni trafo tesisinin kurulumu da devam ediyor. Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu proje, yalnızca bir altyapı çalışması değil; bölgeye uzun vadeli değer kazandırma hamlesidir" açıklamasında bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, hizmet verdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde kapsamlı bir şebeke yenileme projesi başlatıldı. Toplam 238 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen proje ile ilçenin Çatalözü, Gırnavas ve İpekyolu mahallelerindeki enerji altyapısı tamamen yenileniyor. 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Modern, güçlü ve sürdürülebilir enerji altyapısı

Dicle Elektrik, Mardin genelinde yürüttüğü yatırımlarla enerji arz güvenliğini artırmayı ve sürekliliği sağlayarak hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla enerji kalitesinin yanı sıra şebeke dayanıklılığı ve sürekliliği üst seviyeye çıkarılmış olacak. Ayrıca yer altına alınan şebeke sayesinde hava şartlarından kaynaklanan arızaların önüne geçilirken, enerji sürekliliği sağlanacak. Yatırım çalışmaları kapsamında üç mahallede farklı kapasitelere sahip toplam 24 yeni trafo tesisinin de kurulumu gerçekleştiriliyor. Böylece enerji verimliliği artırılırken, bölgenin şebeke yükü dengeleniyor. Bu altyapı sayesinde ilerleyen yıllarda artması beklenen enerji tüketim talebi de rahatlıkla karşılanabilecek.

"Bu yatırım bölgeye kalıcı değer katıyor"

Dicle Elektrik yetkilileri, yılsonunda tamamlanması planlanan 238 milyon liralık yatırımın yalnızca teknik bir çalışma olmadığını, aynı zamanda bölgeye uzun vadeli değer kazandıran stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Yetkililer, "Güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji temini önceliğimizdir. Bu yatırımlar ile bölgeye kalıcı değer katıyoruz" diyerek projenin önemine dikkat çekti. - MARDİN

