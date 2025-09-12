Dicle Elektrik, Mardin Yeşilli'de 62 Milyon Liralık Altyapı Yatırımıyla Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Dicle Elektrik, Mardin'in Yeşilli ilçesinde sürdürdüğü 62 milyon lirayı aşan altyapı yatırımıyla, kesintisiz enerji hizmeti sunmak ve daha güvenli yaşam alanı oluşturmak için önemli bir dönüşüme imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sunma hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Buna göre, Mardin'in Yeşilli ilçesinde başlatılan ve toplam 62 milyon lirayı aşan altyapı yatırımıyla ilçe adeta baştan sona yenilendi. Böylece, merkez mahallelerde ve kırsal alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde enerji altyapısı daha güçlü, daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

Dicle Elektrik'in Yeşilli'de yürüttüğü yatırım kapsamında 400 yeni beton elektrik direği dikilirken, modern şehir şebekelerinin vazgeçilmez unsurlarından 278 sayaç otomasyon panosu devreye alındı. 1400 abone, Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) sistemine dahil edilerek enerji yönetimi daha verimli hale getirildi.

İlçeye döşenen 19 kilometrelik alpek kablo sayesinde enerji akışı güvence altına alınırken, kırsal mahalleler dahil olmak üzere kurulan 420 yeni aydınlatma armatürüyle Yeşilli, artık daha aydınlık bir görünüme kavuştu.

Dicle Elektrik, yatırım çerçevesinde her biri farklı kapasitelere sahip toplam 8 adet trafoyu hizmete aldı. Bu kapsamda 630 kilovolt amper (kVA) gücünde 3, 400 kVA gücünde 2, 250, 160 ve 100 kVA gücünde ise birer trafo devreye alındı. Böylece, Yeşilli'de enerji şebekesinin yükü dengelenerek, ileride artması öngörülen tüketim taleplerine karşı hazırlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, Yeşilli'de hayata geçirilen projelerle vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve kesintisiz enerjiye ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu doğrultuda ilçemizin enerji altyapısını uzun yıllar güvenle hizmet verecek şekilde modernize ettik. Hedefimiz, tüm bölgede daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sunmak." ifadelerini kullandı.