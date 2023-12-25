Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor' iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'in geçtiğimiz hafta basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulamasının uzatılmayacağını söylediği iddia edildi. Ancak konunun gündem olmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Merkez'den yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Konu hakkındaki açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı.' iddiası manipülasyon içermektedir.

"YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

"BAKAN ŞİMŞEK'İN RESMİ BİR AÇIKLAMASI YOK"

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."