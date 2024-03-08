Üye Girişi
Haberler

Dezavantajlı Kadınlar Meslek Eğitimiyle Kariyer Hayalleri Kurdu

Güncelleme:

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurudu.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı.

Arslanköylü, "Bugün tüm kadınlarımız için anlamlı. Her biri kendi alanında güçlü, yetenekli ve değerli. Siz kadınlar, dünyayı daha güzel, daha huzurlu ve daha yaşanabilir kılıyorsunuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dünya Adana Kozan Kadın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! LA Lakers Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! OKC Thunder Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 9 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 9 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 3. bölüm TRT 1 HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title