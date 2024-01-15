Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri Görselleri Paylaşıldı

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 44 milyon liralık yatırım olan Devrekani Kapalı Pazaryerinin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde finansmanı karşılanan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryerinin yapımı devam ediyor. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'ın girişimleri neticesinde Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finansmanı sağlanan yaklaşık maliyeti 45 milyon TL olacak olan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nin görselleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık maliyeti 45 milyon TL olacak olan Sebze ve Meyve Pazarı ile Yöresel Ürün Pazarı'nın bölgede önemli bir eksikliğini hissettiklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabı üzerinden Devrekani Kapalı Pazaryerinin görsellerini paylaştı.

Başkan Altıkulaç, projenin fotoğraflarını, "Kapalı pazar yeri projemizin ilk etabı bittiğinde inşallah bu şekilde olacaktır" ifadeleri ile paylaştı. - KASTAMONU