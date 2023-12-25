Kamuya 1.360 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kamuda istihdam edilmek üzere 1.360 kişi işe alınacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 1.271 PERSONEL ALINACAK

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1.271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA UZMAN VE DENETÇİ ALINACAK

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.