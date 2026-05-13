Devlet Destekleri Tek Tek Sona Eriyor, Gündemde Yht Bileti Var

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Elektrik ve doğal gazın ardından Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde de devlet desteğinin sonlandırılması, bütçeden YHT için pay aktarılmaması gündeme geldi. Desteğin kaldırılmasına karar verilmesi durumunda YHT bilet fiyatlarının, maliyetler esas alınarak belirlenmesi söz konusu olacak. Ana hat ve bölgesel trenler ile banliyölere yönelik desteklerde herhangi bir değişiklik planlanmıyor.

Ekonomi çevreleri, bütçe üzerindeki yükü azaltmak için yeni bazı adımlara hazırlanıyor. Bu amaçla kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlerde, devlet destekleri kademe kademe azaltıyor ya da sonlandırılıyor.

Bu kapsamda ilk adım elektrik sektöründe atıldı. Elektrikte, kademeli tarifeye geçildi. 1 Ocak 2025'te, konutlarda yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan aboneler, devlet desteği dışına çıkarıldı. 1 Ocak 2026'da, kademe 4 bin kilovatsate düşürüldü. Bu kapsama giren aboneler, tükettikleri elektriğin bedelini herhangi bir destek olmaksızın ödüyor.

Doğal gazda da 4 Nisan'da kademeli tarife uygulamasına geçildi. Bu sistemde, her il ve her ay için farklı tüketim limitleri belirlendi. Belirlenen aylık tüketim sınırını aşan konut aboneleri, Kademe-2 olarak adlandırılan ve Kademe-1'e göre çok daha yüksek tarife üzerinden gaz faturası ödemeye başladı. Bu abonelere yönelik destek son buldu.

YHT GÜNDEMDE

YHT biletlerinde de devlet desteğinin sonlandırılması, bütçeden YHT için pay aktarılmaması gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, bu konuyla ilgili bazı görüş alışverişlerinin söz konusu olduğunu belirtti. Kaynaklar, henüz alınmış bir kararın bulunmadığını vurguladı.

Kaynaklar, ana hat ve bölgesel trenler ile banliyölerde süregelen devlet desteğine ilişkin soru üzerine, "Ana hat ve bölgesel trenlerde ve banliyölerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Devlet desteği devam edecek ve ediyor" dedi.

MALİYET BİLETLERE YANSIYABİLİR

Desteğin kaldırılmasına karar verilmesi durumunda YHT bilet fiyatlarının, maliyetler esas alınarak belirlenmesi gündeme gelebilecek. Bu maliyetlerin de belli bir süre içinde bilet fiyatlarına yansıtılması söz konusu olacak. TCDD Taşımacılık AŞ'nin 2024 yıl sonu zararı 25 milyar 79 milyon 636 bin 706 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: ANKA