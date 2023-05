DEVA Partisi'nden Tavuk Eti Fiyatlarına İlişkin Eleştiri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Candan Karlıtekin, "Üretici firmalar tavuk etine yüzde 20 zam yapınca hükümet, zincir marketleri, bu zammın seçimlerden önce etiketlere yansıtılmaması için uyarmış. Enflasyon bataklığını kurutmak için mücadele etmesi gereken zevat teke tek sivrisinek öldürmekle meşgul ama nafile. Bu savurgan, kaynakları çarçur eden, sürekli para basıp halk düşmanı enflasyonu körükleyen iktidarı göndermeden bu işler düzelmeyecek" dedi.

Candan Karlıtekin, bugün yaptığı açıklamada, üretici firmaların tavuk etine yaptığı yüzde 20 zammın seçimden önce etiketlere yansıtılmaması için hükümetin zincir marketleri uyardığını iddia etti. Karlıtekin, şunları söyledi:

"İKTİDAR, MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN YİNE YETERSİZ"

"İktidar mutfaktaki yangını söndürmek için yine yetersiz. Hatta ateşe körükle yaklaşan tedbirlere başvuruyor. Nitekim süt ve süt ürünlerinde fiyat artışlarını durdurmak için, Süt Konseyi eliyle çiğ süt fiyatlarını uzun süre maliyeti korutmayacak düzeyde sabitlediler. Herkes uyardı, biz de uyardık. Dedik ki 'Bu baskılama sonucunda süt inekleri kesime gider. 3-4 süt ve süt ürünleriyle et ve et ürünlerinde fiyat artışları yavaşlar ama daha sonra fiyatların aşırı derecede yükseldiğini göreceksiniz.' Her zaman olduğu gibi, kafalarının dikine gittiler ve sahadaki gelişmeler, uyarılara kulak asmayan bu kifayetsiz iktidara gerekli dersi verdi. Tabii olan, yine dar gelirli vatandaşa oldu.

"ÜRETİCİ TAVUK ETİNE YÜZDE 20 ZAM YAPINCA HÜKÜMET, ZİNCİR MARKETLERİ, BU ZAMMIN SEÇİMLERDEN ÖNCE ETİKETLERE YANSITILMAMASI İÇİN UYARMIŞ"

Et ve peynir fiyatlarının geldiği yeri hepimiz görüyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanı kararıyla tavuk eti ihracatına kısıtlama getirdiler. Amaç, kümes hayvanları etleri ve yenilen sakatatların ihracatını kısıtlayarak maliyet artışlarının fiyat etiketlerine yansımasını önlemek. Üretici firmalar tavuk etine yüzde 20 zam yapınca hükümet, zincir marketleri, bu zammın seçimlerden önce etiketlere yansıtılmaması için uyarmış. Enflasyon bataklığını kurutmak için mücadele etmesi gereken zevat teke tek sivrisinek öldürmekle meşgul ama nafile. Bu savurgan, kaynakları çarçur eden, sürekli para basıp halk düşmanı enflasyonu körükleyen iktidarı göndermeden bu işler düzelmeyecek."