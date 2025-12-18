Haberler

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak
Güncelleme:
Kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda trafik cezalarına 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 25,49 zam yapılacağı kesinleşti. Güncellenen tarifeyle en düşük ceza 1246 TL'ye yükselirken, en yüksek ceza 58 bin 207 TL ile drift atma ihlaline uygulanacak.

  • 2025 yılında trafik cezalarında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
  • Kırmızı ışık ihlalinin cezası 2 bin 741 TL, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 23 bin 433 TL olacak.
  • Emniyet kemeri takmamak, hatalı park yapmak, trafik sigortası yaptırmamak, motosiklette kask kullanmamak ve takip mesafesini ihlal etmek 1246 TL ile cezalandırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yeni yılda uygulanacak vergi ve ceza artışları netlik kazandı. Trafik cezaları ile birçok vergi ve harç kaleminde uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılacak zam konusunda indirim yetkisini kullanması beklenirken, diğer kalemlerde artış yürürlüğe girdi.

2025 yılında trafik cezalarından 1 trilyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmesi, cezaların bütçe için önemli bir kaynak haline geldiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte bu gelirin daha da artırılmasının hedeflendiği belirtilirken, değişken hız tabelaları ve radar uygulamaları kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ 2 BİN 741 TL

Ocak ayının ilk haftasında Meclis'e gelmesi beklenen eylem planıyla bazı ihlallerde ceza tutarlarının daha da artırılması öngörülürken, 2025 yılı boyunca uygulanması planlanan mevcut tarifeye göre kırmızı ışık ihlalinin cezası 2 bin 741 TL, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 23 bin 433 TL olacak. Emniyet kemeri takmamak, hatalı park yapmak, trafik sigortası yaptırmamak, motosiklette kask kullanmamak ve takip mesafesini ihlal etmek 1246 TL ile cezalandırılacak. Seyir halinde cep telefonu kullanımı ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2 bin 741 TL olarak uygulanacak.

EN AĞIR SUÇ DRİFT ATMAK

Drift atan sürücülere 58 bin 207 TL ceza kesilecek. Emniyet şeridi ihlali ve hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 11 bin 633 TL olarak belirlendi. Hız sınırını yüzde 30 ile 50 arasında aşanlara 5 bin 661 TL, yüzde 10 ile 30 arasında aşanlara ise 2 bin 743 TL ceza uygulanacak. Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın cezası 4 bin 695 TL olurken, çakarlı araç kullanımı 11 bin 633 TL ile cezalandırılacak.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPc Copat:

fukara makarnacı tayfa düşünsün yurtdışında kriz varmış gibi haber yapıp duruyolar valla herbişey perfect :))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

komşunun var benim neyim eksik deyip ikibuçuk lira aylıkla araba alma gafletinde bulunanlar vergileri muayeneleri cezaları kazaları bakımı yakıtı aküsü lastiği antifirzi yağı gazı unu tuzu kılı yünü tüyü yünü sizin altından kalkabileceğiniz bir rakam değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Hız sınırını "yüzde on'dan yüzde otuz'a" kadar aşmak maddesinin hız sınırını "yüzde yirmi'den yüzde otuz'a" kadar aşmak şeklinde değiştirilmesini, zira yüzde on'luk aşmadaki sayıyı insan pek seçemiyor. Saygılarımla.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

