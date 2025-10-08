Dev market zinciri satılıyor mu? Şirketten KAP açıklaması geldi
Sabancı Holding yönetiminin analistlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından bazı şirketlerini satışa çıkarabileceği iddia edildi. Satışa konu olabilecek şirketler arasında gösterilen Carrefoursa'nın hisseleri hızlı bir şekilde yükseldi. Dev market zincirinin KAP'a yaptığı açıklamada "Son dönemde olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek özel bir durum bulunmamaktadır" denildi.
Sabancı Holding'in analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası holdingin öz kârlılığı düşük bazı şirketlerini elden çıkarmayı planladığı iddia edildi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, bu kapsamda Carrefoursa'nın ilk aşamada satışa konu olabileceği öne sürüldü.
HİSSELERDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ YAŞANDI
Bu iddianın ardından CarrefourSA hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşanırken hisse fiyatlarındaki ani hareketlilik sonrasında şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.
ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ
CarrefourSA tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:
Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."