Dev market zinciri satılıyor mu? Şirketten KAP açıklaması geldi

Sabancı Holding'in analistlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası holdingin öz kârlılığı düşük bazı şirketlerini elden çıkarmayı planladığı iddia edildi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, bu kapsamda Carrefoursa'nın ilk aşamada satışa konu olabileceği öne sürüldü.

HİSSELERDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ YAŞANDI

Bu iddianın ardından CarrefourSA hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşanırken hisse fiyatlarındaki ani hareketlilik sonrasında şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

CarrefourSA tarafından yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Borsa İstanbul A.Ş.'nin E-18454353-100.06-40025 sayılı yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8. maddesi gereği yapılan açıklamamızdır:

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem gören Şirketimiz payları (CRFSA) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine yol açabilecek nitelikte kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır."