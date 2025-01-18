Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak

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ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America'nın personeli yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi ödülünü paylaşacak. Yılda 500 bin dolara kadar kazanan çalışanlar bu haktan yararlanabilecek.

Bank of America Corp. yaklaşık 1 milyar dolarlık (yaklaşık 35 milyar lira) kısıtlı hisse senedi havuzunu personelinin çoğunluğu arasında paylaştıracak. Uzmanlar, dev bankanın giderlerini kontrol altında tutarken kazançlarını artırmaya çalıştığını, ayrıca personelini çalışanlarını elde tutmak için tazminatı artırdığına dikkati çekiyor.

500 BİN DOLAR ŞARTI VAR

İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan'ın Cuma günü gönderdiği bir nota göre, normal tazminata ek olarak verilen bu teşvik, yıllık toplam 500 bin dolar kazanan çalışanlara verilecek. Bankanın küresel işgücünün yaklaşık yüzde 97'si bu haktan yararlanabilecek. Nota göre Charlotte, Kuzey Carolina merkezli şirket, programın başladığı 2017 yılından bu yana toplam 5,8 milyar dolardan fazla olan bu tür ödülleri sekizinci kez ödüyor. Bir banka sözcüsü notun içeriğini doğruladı. Moynihan notta "Büyümeyi sürdürdüğümüz ve müşterilerimize hizmet vermenin yanı sıra bizi uzun vadeli, sürdürülebilir başarı için konumlandıracak kritik işleri yapmaya devam ettiğimiz için şirketimiz için bir başka güçlü yıl oldu" dedi.

BANKANIN GELİRLERİ ARTTI

Bank of America bu hafta, geçen yıl 2023'e göre yüzde 2,3 artışla 27,1 milyar dolar net gelir bildirdi. Yöneticiler Perşembe günü analistlerle yaptıkları bir konferans görüşmesinde, firmanın gelirini artırmaya odaklanırken aynı zamanda franchise'a yatırım yapmaya, insanlara ve teknolojiye daha fazla harcama yapmaya odaklandığını söyledi.

ÖDÜLLER VE TAZMİNATLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Wall Street'teki en büyük ABD bankaları, en iyi yeteneklerini elde tutmak için hisse senedi ödülleri ya da nakit ikramiyeler şeklinde ödeme paketleri sunuyor. Cuma günü Goldman, CEO David Solomon ve Başkan John Waldron'a her biri 80 milyon dolar değerinde elde tutma ödülü verdiğini açıkladı. Nota göre, Bank of America'da hisse senedi dışında, sınırlı sayıda çalışan tazminat ve yerel gerekliliklere dayalı olarak nakit ikramiye alacak. Moynihan, şirketin önümüzdeki haftalarda tüm uygun çalışanlara ve yöneticilerine belirli ödül miktarları hakkında daha fazla bilgi vereceğini söyledi. Banka bir yıl önce de benzer şekilde çalışanlarının çoğunluğunu kısıtlı hisse senedi havuzuyla ödüllendirmişti. Firma ayrıca Ekim ayında asgari ücretini saat başına 24 dolara yükseltti ve bu yıl saat başına 25 dolar ödemeyi hedefliyor.

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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