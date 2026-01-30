6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde beslediği 125 koyunu telef olan Mehmet Güler, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi olarak geçimini sağlıyor.

İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde hayvancılık yapan 75 yaşındaki Güler'in ahırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Depremin ardından çıkan yangında 125 koyunu telef olan Güler, Tarım ve Orman Bakanlığının afetzede üreticiler için verdiği desteğe başvurdu.

Eşini deprem sonrası çıkan yangın nedeniyle kaybeden 7 çocuk babası Güler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hibe edilen 125 küçükbaş hayvanı 155'e çıkardı.

Mehmet Güler, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığa çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Depremin etkilerine rağmen besiciliği sürdürdüğünü ve yeni ahır inşa ettirdiğini dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Deprem anında rahatsız olan eşimi bırakıp kaçmak olmazdı. Kızımı da alıp dışarı çıkmaya çalıştık. Hava da çok soğuktu. Gece sobaya odun atmıştık. Deprem anında yangın çıktı. Kaçmaya çalışırken düştüm. Vücudumuzun birçok yerinde kırık vardı. Dumandan etkilenen eşimi hastaneye kavuşturduk. Orada vefat etti. O gün perişan bir durumdaydık. 125 küçükbaş hayvanım da depremde çıkan yangın sonucu telef oldu."

"Devletten Allah razı olsun, bizi mağdur etmedi"

Sağlanan destekle yetiştiriciliğe devam ettiğini belirten Güler, "Tarım ve Orman Bakanlığına sağladığı destekten dolayı teşekkür ederim. Devletten Allah razı olsun, bizi mağdur etmedi. Bize 125 küçükbaş hediye etti. Allah, devletimize zeval vermesin. Depremden sonra bitmiştik. Devletimizin senede ayrıca yaptığı yardımlarla 1 tona yakın yem alınıyor." ifadelerini kullandı.