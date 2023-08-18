Depremzede kadınların 50 dereceyi bulan sıcakta zorlu patlıcan hasadı

Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu enkaz kent Hatay'da kilogram fiyatı tarlada 6 TL'den alıcı bulan patlıcan için tarım işçilerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Basra sıcaklarının etkisini hissettirdiği Hatay'da hava sıcaklığı 50 dereceyi buldu. Hayatın zorlaştığı depremin vurduğu kentte, vatandaşlar hayatlarını idame ettirmek için emek vermeye devam ediyor. Amik Ovası'nın verimli topraklarında sıcağa rağmen devam eden patlıcanda hasat bereketiyle üreticiyi mutlu ederken 6 TL'lik fiyatıyla tatmin etmiyor. Sıcağa rağmen mesaiye devam eden tarım işçileri, sıcağa karşı sabahın erken saatlerinde güne başlıyor.

Pazardaki fiyatına oranla tarlada patlıcanın daha ucuza alıcı bulduğuna dikkat çeken Gülhan Özkurt, "Herkes mecbur çıkacak işini bitirecek ama emeğini çıkarmak da kolay değil. Sabah saat 4'te güneş aydınlanmadan telefon ışığını açıp koparıyoruz. Tarlada çalışırken aşırı zorlanıyoruz. Patlıcanı tarladan 6 liraya veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 6 lira çok düşük bir fiyat. Pazarda fiyat çok yüksek. Çünkü; işçiler, ilaç, gübre, su, sıcaklık yani işin içinden çıkamıyoruz. Çok şükür bu sene bereketli" dedi.

"Hatay'da hava çok sıcak, çok zorlanıyoruz"

Tarım işçisi Bircan Küçük, sıcak havanın kendilerini zorladığına dikkat çekerek, "Hatay'da hava çok sıcak. Çok zorlanıyoruz. Geçen sabah 10'a kadar çalıştık. Sabah ezanı bize burada okundu. Sabah ezanından saat 10'a kadar çalıştık. Sadece bugün biraz geç kaldık. Sıcağa karşı önlem olarak erken geliyoruz ve öğlen olmadan evimize gidiyoruz" dedi. - HATAY