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Depremzede Hayvan Yetiştiricilerine Faizsiz Kredi Desteği

Depremzede Hayvan Yetiştiricilerine Faizsiz Kredi Desteği
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6 Şubat 2023’de meydana gelen depremlerden etkilenen hayvan yetiştiricilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen hayvan yetiştiricilerine yönelik başlatılan destek programı ile ahırları zarar gören ve hayvancılığa devam eden yetiştiricilere, devlet tarafından faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen program kapsamında, TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerine 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Kredinin geri ödemesi ise 20 yıl vadeyle gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada yetiştiricilerin başvurularını e-Devlet üzerinden "Ahır/Samanlık İçin AFAD Kredi Başvurusu" ekranı üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

Ahır yerinin seçimi, kredi borçlanmaları, proje detayları ve başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında bilgi almak isteyen yetiştiricilerin, bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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