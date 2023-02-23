Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkarmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarmaya başladı. İkinci el otomobil satışının da yapıldığı bir e-ticaret sitesinde "Deprem hasarlı" başlığıyla çok sayıda ilan yayınlandığı görüldü.