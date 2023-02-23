Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkarmaya başladı

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarmaya başladı. İkinci el otomobil satışının da yapıldığı bir e-ticaret sitesinde "Deprem hasarlı" başlığıyla çok sayıda ilan yayınlandığı görüldü.

Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkardı

"DEPREM HASARLI" BAŞLIĞIYLA SATIŞA ÇIKARDILAR

Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşların nakit ihtiyacından, bazılarının ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını 'Deprem hasarlı' başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkardı

HASARSIZ ARAÇLAR DA SATIŞTA

Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçların "depremzededen" ya da "deprem bölgesinden" başlıklarıyla satışa çıkarıldığı görülüyor.

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkardı

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkardı

Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkardı

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Kahramanmaraş Deprem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title