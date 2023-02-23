Depremin yaralarını sarmak isteyen vatandaşlar hasarlı araçlarını internetten satışa çıkarmaya başladı
Ekonomi Haberleri
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarmaya başladı. İkinci el otomobil satışının da yapıldığı bir e-ticaret sitesinde "Deprem hasarlı" başlığıyla çok sayıda ilan yayınlandığı görüldü.
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
"DEPREM HASARLI" BAŞLIĞIYLA SATIŞA ÇIKARDILAR
Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı vatandaşların nakit ihtiyacından, bazılarının ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını 'Deprem hasarlı' başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.
HASARSIZ ARAÇLAR DA SATIŞTA
Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçların "depremzededen" ya da "deprem bölgesinden" başlıklarıyla satışa çıkarıldığı görülüyor.