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Depremin vurduğu Malatya'da hayvan yetiştiricileri üretimini sürdürüyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki evi, ağılı yıkılan ve 80 yaşındaki annesini kaybeden büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge her şeye rağmen üretime devam ediyor.

Depremin vurduğu Malatya'da hayvan yetiştiricileri üretimini sürdürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki evi, ağılı yıkılan ve 80 yaşındaki annesini kaybeden büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge her şeye rağmen üretime devam ediyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge'nin evi ve ağılları depremde yıkılırken, 80 yaşındaki annesi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Annesinin cenazesini enkazdan elleriyle çıkaran Menge, eşi ve yakınlarıyla yaşam alanlarını terk etmeyerek üretime devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Akçadağ ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Özellikle Ören, Başpınar ile Bahri mahallelerinde yüzlerce yapı enkaza dönerken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan da telef oldu.

Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ve depremlerde evi ve ağılları yıkılan Ahmet Menge, eşi Ayşegül Menge ve yakınları ise her şeye rağmen üretime devam ediyor.

"Zor şartlar alında üretime devam ediyoruz"

Depremlerde bir çok hayanı telef olan bölge sakinlerinden Büyükbaş Hayvan üreticisi Bülent Menge her şeye rağmen üretime devam ettiklerini kaydederek, "6 Şubat depremlerinde evimiz ve ağılımız yıkıldı, dört beş hayvanımız telef oldu. Geriye kalan 6-7 hayvanlarla üretime devam ettik. Elde ettiğimiz sütleri marketlere satıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

"20 büyükbaş hayvanla üretim yapıyoruz"

Depremlerde annesini kaybeden Hayvan yetiştiricisi Ahmet Menge ise geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını ifade ederek," Depremlerde evimiz ve ağılımız yıkıldı annemi kayıp ettim. 20 baş büyükbaş hayvanımız var bu hayvanlarla üretime devam ediyoruz. Elde edilen sütleri ilçe merkezinde satışa sunuyoruz. İşimizi bırakmayı düşünmüyoruz devletimizde destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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