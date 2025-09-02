Denizli Yurtları Yeni Eğitim Yılına Hazır

Türkiye'nin en modern ve prestijli yurtları arasında gösterilen Gençlik Spor Bakanlığı Denizli Yurtları, yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre il genelinde 11 öğrenci yurdunda 12 bin 334 yatak kapasitesi ile öğrenciler ağırlanacak. Yapılan planlama ile yurtlara başvuran hiçbir öğrencinin açıkta kalmamasının hedeflendiği bildirildi.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. 2025-2026 akademik yılında Pamukkale Üniversitesi'ni tercih eden binlerce öğrenci için Denizli, ikinci bir ev olacak. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelecek öğrenciler için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm yurtları tanıtan bilgilendirici videolar hazırlayarak ilk kez şehre adım atacak gençlere rehberlik etti. Yurt başvuruları 6 Eylül Cumartesi 23.59'a kadar yapılabilecek. Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 6'sı şehir merkezinde, 5'i Tavas, Çivril, Bekilli, Honaz ve Buldan ilçelerinde olmak üzere toplam 11 öğrenci yurdunda hazırlıklar tamamlandı. Odalar, yemekhaneler, kütüphaneler ve spor alanları öğrenciler için titizlikle düzenlendi. Ortak yaşam alanlarında hijyen, güvenlik ve konfor ön planda tutuldu. Yeni dönem öncesinde yurt personeli yoğun bir mesai harcayarak tüm tesisleri öğrencilerin kullanımına hazır hale getirdi. Denizli'deki KYK yurtları yalnızca barınma imkanı sunmuyor. Yurtlarda gençlere; kültür, sanat ve teknoloji odaklı programlar, spor faaliyetleri, konferans ve seminerler, atölyeler, kütüphaneler, psikososyal destek, rehberlik ve kariyer planlama gibi hizmetler sağlanıyor.

"Her bir öğrencimiz bizim gözbebeğimiz"

Yeni dönemde 7/24 öğrencilerin yanında olacaklarını vurgulayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şunları söyledi: "Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda sadece barınma değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif anlamda da güçlü bir altyapı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, akademik hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.. Amacımız, özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişen gençlerimizin ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlanmasıdır. Her bir öğrencimiz, ailelerinin bizlere emaneti, ülkemizin değerleri ve gözbebeğimizdir." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ