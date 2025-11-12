Haberler

Denizli Ticaret Odası, Kırgız Büyükelçiyi Ağırladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ile birlikte önemli ekonomik projeleri ve ticari iş birliklerini görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükelçi Kazakbaev, Türk yatırımcıları Kırgızistan'a davet etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyeti misafir etti. DTO üyesi sektör temsilcileri ile resmi heyetteki önemli isimleri bir araya getiren Başkan Erdoğan ile büyükelçi konuğu, ortak ekonomik projeler geliştirilmesi, yeni yatırımların planlanması ve ticari iş birliklerinin artırılması ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov ile Büyükelçilik Ekonomi Müsteşarı Akylbek Rakmanberdı, DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan konuklarını, Denizli ekonomisinin genel durumu, sanayi ve ticari potansiyeli ile ilgili bilgiler verdiği geniş katılımlı bir toplantıda üyeleri ile buluşturdu.

Başkan Erdoğan, "Kardeş ülkelerimizin ticaretini el birliği ile güçlendirelim"

Toplantının açış konuşmasında daha önce Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov ile görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, "Kırgızistan ile Türkiye ekonomilerini güçlendirecek, insanlarımızın geleceğini ve refahını artıracak iş birliğimizi büyütebileceğimiz sektörlerimiz var. Denizli Ticaret Odası olarak en kısa zamanda en az 7 sektör belirleyip iş insanlarımızla bazı görüşmelerde bulunacağız. Başkonsolosluk yetkililerimiz ile de kardeş ülke Kırgız Cumhuriyeti'nde gibi yatırımlar yapılabileceğini ele alabiliriz. Sonrasında da Denizli Ticaret Odası olarak heyet halinde ilgilenen firmalarımızı, imkanları yerinde görmek üzere size getirebiliriz. Kırgız iş insanlarının da ilk fırsatta bizdeki imkanları yerinde görüp incelemelerini umuyoruz" dedi.

Denizlili yatırımcıları, ülkesine davet etti

Büyükelçi Kazakbaev ise Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın kendilerini büyük bir ilgi ve samimiyetle ağırladığını söyledi. Kazakbaev, "Ülkemiz ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği, çok hızlı bir şekilde gelişiyor Geçen sene ticari hacmimiz 1,4 milyar dolardı; bu sene inşallah 1,5 milyar dolara çıkaracağız. Cumhurbaşkanlarımız da gelecek senelerde ülkelerimizin ticari bağını 5 milyar dolara kadar çıkarmayı hedeflediklerini açıkladılar; biz de bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de gittiğim her şehirde, ticaret odası başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyorum. Denizli'de de Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan ile ekibine bizleri konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Denizlili kardeşlerimizi, ata yurdunuz olan ülkemize bekliyoruz; yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kırgız Büyükelçiye, Denizli horozu biblosu hediye etti

Başkan Erdoğan, ziyaretin sonunda konuğu Kazakbaev'e Denizli'yi simgeleyen horoz biblosu hediye etti. Büyükelçi Kazakbaev ise el yapımı Kırgız süs eşyası takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
