Denizli Ticaret Odası, Çin'de yeni pazar arayışı toplantısı yaptı

Denizli Ticaret Odası (DTO), Çin Canton Fuarı ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği uluslararası temaslarını, Hong Kong'daki üst düzey katılımın olduğu toplantıyla devam ettirdi. Denizli heyetindeki iş insanları, Ticaret Bakanlığı Hong Kong Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, Hong Kong hükümetine bağlı resmi devlet kurumu olan Invest Hong Kong (InvestHK) ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Hong Kong'un inşaat ve altyapı sektörüne yönelik güncel uygulamaları, yeni yatırım alanları, ticari iş birliği fırsatları ve bürokratik süreçler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca Hong Kong'un önümüzdeki 10 yılı kapsayan yapılaşma ve kentsel gelişim planı, Denizli heyetinin teknik incelemesine sunuldu. Sürdürülebilir şehircilik, yüksek yoğunluklu yapılaşma modelleri ve akıllı şehir uygulamaları, görüşmede öne çıkan başlıklar arasındaydı. Toplantıya InvestHK adına Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Diana Yang ve Uluslararası Pazarlar, Konsolosluklar ve Odalardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrea Li katıldı. Görüşmelerde, Denizlili firmaların Hong Kong üzerinden Asya-Pasifik pazarına erişim imkanları ile bölgesel bir merkezin kurulması ve uluslararası tedarik zincirlerine entegrasyon konuları değerlendirildi.

2000 yılında kurulan InvestHK, Hong Kong hükümeti bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmekle görevli resmi bir kamu kuruluşu. Kurum; yatırım danışmanlığı, şirket kuruluş süreçlerinin yönetimi, sektörel veri ve analiz desteği ile uluslararası firmaların yerel iş ağlarına entegrasyonu gibi alanlarda hizmet sunuyor. Finans, fintech, lojistik ve altyapı başta olmak üzere stratejik sektörlerde sunduğu rehberlik ile Hong Kong'un küresel yatırım merkezi konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Program, DTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Taştan'ın, InvestHK temsilcileri ile Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu'na Denizli horozu plaketini takdim etmesi ile sona erdi.

"Yeni pazarlara açılıyor, portföyümüzü büyütüyoruz"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, temaslarının yeni pazar arayışlarında son derece önemli olduğunu vurguladı ve "Girişimlerimizin, üyelerimizin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırması, yeni yatırım ve iş birliği fırsatları oluşturmasını ve özellikle geleceğin en büyük ticari birlikteliği ile ekonomisi olarak görülen Asya-Pasifik bölgesinde daha etkin olmamıza katkı sağlamasını diliyoruz" dedi. - DENİZLİ

